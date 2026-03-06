Дрони СБУ уразили Євпаторійський авіаремонтний завод та два "Панциря-С2" біля аеродрому Джанкоя у Криму - джерело
Київ • УНН
Безпілотники СБУ уразили Євпаторійський авіаремонтний завод та два ЗРГК "Панцир-С2" біля аеродрому Джанкой. Також було знищено БпЛА "Мохаджер-6", зенітну установку ЗУ-23, два паливозаправники та наземну станцію управління БпЛА "Форпост".
Безпілотники СБУ уразили Євпаторійський авіаремонтний завод та два ЗРГК "Панцир-С2" біля аеродрому Джанкой, повідомили УНН джерела.
Деталі
За даними співрозмовника УНН, "безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ цієї ночі відкрили сезон весняних "бавовн" на російських військових об’єктах у Криму. Вони уразили виробничі цехи АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", а також місця дислокації військової техніки й особового складу в населеному пункті Пушкіне (поблизу аеродрому "Джанкой")".
За попередньою інформацією, наданою співрозмовником, "уражено: два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С2"; БпЛА "Мохаджер-6" на льотному полі; зенітну установку ЗУ-23 на вантажному автомобілі; два паливозаправники; наземну станцію управління БпЛА "Форпост"".
"Систематичні спецоперації СБУ в Криму спрямовані на знищення військової інфраструктури, яку росія використовує для атак на Україну. Ми цілеспрямовано вибиваємо системи ППО, безпілотники та техніку противника, щоб послабити його можливості прикривати свої бази і завдавати ударів по українських містах. Ворог не зможе почуватися в безпеці — особливо на території українського Криму", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Мінус 4 кораблі, гвинтокрил і РЛС - ГУР відзвітувало по знищених цілях в Криму за лютий06.03.26, 10:59 • 2056 переглядiв