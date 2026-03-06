$43.810.09
50.900.07
ukenru
09:57 • 3396 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 7270 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 8686 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
07:00 • 10024 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 18112 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 31766 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 34491 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 70518 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 119441 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 56050 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Дрони СБУ уразили Євпаторійський авіаремонтний завод та два "Панциря-С2" біля аеродрому Джанкоя у Криму - джерело

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Безпілотники СБУ уразили Євпаторійський авіаремонтний завод та два ЗРГК "Панцир-С2" біля аеродрому Джанкой. Також було знищено БпЛА "Мохаджер-6", зенітну установку ЗУ-23, два паливозаправники та наземну станцію управління БпЛА "Форпост".

фото ілюстративне

Безпілотники СБУ уразили Євпаторійський авіаремонтний завод та два ЗРГК "Панцир-С2" біля аеродрому Джанкой, повідомили УНН джерела.

Деталі

За даними співрозмовника УНН, "безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ цієї ночі відкрили сезон весняних "бавовн" на російських військових об’єктах у Криму. Вони уразили виробничі цехи АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", а також місця дислокації військової техніки й особового складу в населеному пункті Пушкіне (поблизу аеродрому "Джанкой")".

За попередньою інформацією, наданою співрозмовником, "уражено: два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С2"; БпЛА "Мохаджер-6" на льотному полі; зенітну установку ЗУ-23 на вантажному автомобілі; два паливозаправники; наземну станцію управління БпЛА "Форпост"".

"Систематичні спецоперації СБУ в Криму спрямовані на знищення військової інфраструктури, яку росія використовує для атак на Україну. Ми цілеспрямовано вибиваємо системи ППО, безпілотники та техніку противника, щоб послабити його можливості прикривати свої бази і завдавати ударів по українських містах. Ворог не зможе почуватися в безпеці — особливо на території українського Криму", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

