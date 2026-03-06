Мінус 4 кораблі, гвинтокрил і РЛС - ГУР відзвітувало по знищених цілях в Криму за лютий
Київ • УНН
У лютому 2026 року бійці спецпідрозділу "Примари" знищили в Криму гвинтокрил, БПЛА, 4 кораблі і радіолокаційну станцію.
Впродовж лютого 2026 року бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали низку точних уражень по кораблях, катерах та авіаційних засобах російської армії в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Деталі
За минулий місяць українські спецпризначенці знищили:
- сторожовий корабель проєкту 22460 “охотнік”;
- радіолокаційну станцію зі складу комплексу С-400;
- БПЛА “форпост”;
- морський буксир проєкту 1496М1;
- корабель проєкту 16640;
- десантний катер 02510 “БК-16”;
- гвинтокрил Ка-27.
Результати роботи зафіксовані на відео.
