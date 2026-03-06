$43.810.09
5 березня, 23:07 • 14529 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 28687 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 32066 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 67415 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 114840 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 55044 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 47180 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 75927 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 27864 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 51874 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Мінус 4 кораблі, гвинтокрил і РЛС - ГУР відзвітувало по знищених цілях в Криму за лютий

Київ • УНН

 • 122 перегляди

У лютому 2026 року бійці спецпідрозділу "Примари" знищили в Криму гвинтокрил, БПЛА, 4 кораблі і радіолокаційну станцію.

Мінус 4 кораблі, гвинтокрил і РЛС - ГУР відзвітувало по знищених цілях в Криму за лютий

Впродовж лютого 2026 року бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали низку точних уражень по кораблях, катерах та авіаційних засобах російської армії в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

За минулий місяць українські спецпризначенці знищили:

  • сторожовий корабель проєкту 22460 “охотнік”;
    • радіолокаційну станцію зі складу комплексу С-400;
      • БПЛА “форпост”;
        • морський буксир проєкту 1496М1;
          • корабель проєкту 16640;
            • десантний катер 02510 “БК-16”;
              • гвинтокрил Ка-27.

                Результати роботи зафіксовані на відео.

                Нагадаємо

                ГУР МО України оприлюднило перехоплення, де російський піхотинець скаржиться на тяжкі поранення, а командир вимагає повернення на позиції.

                Євген Устименко

                Війна в УкраїніТехнології
                Техніка
                Воєнний стан
                Війна в Україні
                Сутички
                Головне управління розвідки Міністерства оборони України
                Ракетна система С-400
                Крим