Командири рф ігнорують поранення бійців та вимагають повернення на позиції - ГУР

Київ • УНН

 • 216 перегляди

ГУР МО України оприлюднило перехоплення, де російський піхотинець скаржиться на тяжкі поранення, а командир вимагає повернення на позиції. Запис демонструє зневагу командування до життя та здоров'я особового складу.

Командири рф ігнорують поранення бійців та вимагають повернення на позиції - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нове перехоплення, у якому, за даними розвідки, зафіксовано жорстке ставлення російського командування до поранених військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр відомства.

Деталі

На записі російський піхотинець скаржиться на тяжкі поранення та обмороження, які, за його словами, вже призводять до ускладнень і ризику втрати кінцівок.

У перехопленій розмові військовий просить надати можливість отримати медичну допомогу та зробити перев’язку, зазначаючи, що рани гниють і руки німіють. Водночас командир, як стверджує ГУР МО, реагує агресивно та вимагає повернутися на позиції й виконувати наказ, не зважаючи на стан підлеглого.

У ГУР МО України заявили, що оприлюднений запис, на їхню оцінку, вкотре демонструє зневагу російського командування до життя і здоров’я особового складу.

Також у розвідці нагадали про можливість для російських військовослужбовців звернутися до проєкту "Хочу жить" через Telegram-бот, аби зберегти життя.

Нагадаємо

Наприкінці лютого ГУР оприлюднило перехоплену розмову, яка свідчить про критичний морально-психологічний стан у підрозділах російської армії. Командир погрожує підлеглим розправою за відмову йти в атаку.

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в Україні
