Командиры рф игнорируют ранения бойцов и требуют возвращения на позиции - ГУР
Киев • УНН
ГУР МО Украины обнародовало перехват, где российский пехотинец жалуется на тяжелые ранения, а командир требует возвращения на позиции. Запись демонстрирует пренебрежение командования к жизни и здоровью личного состава.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новый перехват, в котором, по данным разведки, зафиксировано жесткое отношение российского командования к раненым военным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Детали
На записи российский пехотинец жалуется на тяжелые ранения и обморожения, которые, по его словам, уже приводят к осложнениям и риску потери конечностей.
В перехваченном разговоре военный просит предоставить возможность получить медицинскую помощь и сделать перевязку, отмечая, что раны гниют и руки немеют. В то же время командир, как утверждает ГУР МО, реагирует агрессивно и требует вернуться на позиции и выполнять приказ, несмотря на состояние подчиненного.
В ГУР МО Украины заявили, что обнародованная запись, по их оценке, в очередной раз демонстрирует пренебрежение российского командования к жизни и здоровью личного состава.
Также в разведке напомнили о возможности для российских военнослужащих обратиться к проекту "Хочу жить" через Telegram-бот, чтобы сохранить жизнь.
Напомним
В конце февраля ГУР обнародовало перехваченный разговор, свидетельствующий о критическом морально-психологическом состоянии в подразделениях российской армии. Командир угрожает подчиненным расправой за отказ идти в атаку.