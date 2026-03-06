Минус 4 корабля, вертолет и РЛС - ГУР отчиталось по уничтоженным целям в Крыму за февраль
В феврале 2026 года бойцы спецподразделения "Призраки" уничтожили в Крыму вертолет, БПЛА, 4 корабля и радиолокационную станцию.
В течение февраля 2026 года бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли ряд точных ударов по кораблям, катерам и авиационным средствам российской армии в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Подробности
За прошедший месяц украинские спецназовцы уничтожили:
- сторожевой корабль проекта 22460 "охотник";
- радиолокационную станцию из состава комплекса С-400;
- БПЛА "Форпост";
- морской буксир проекта 1496М1;
- корабль проекта 16640;
- десантный катер 02510 "БК-16";
- вертолет Ка-27.
Результаты работы зафиксированы на видео.
Напомним
ГУР МО Украины обнародовало перехват, где российский пехотинец жалуется на тяжелые ранения, а командир требует возвращения на позиции.