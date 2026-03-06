Минус 4 корабля, вертолет и РЛС - ГУР отчиталось по уничтоженным целям в Крыму за февраль

$43.810.09
5 марта, 23:07 • 14444 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 28456 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
5 марта, 17:39 • 31889 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
5 марта, 12:41 • 67179 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 114525 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 54952 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
5 марта, 12:00 • 47117 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
5 марта, 11:33 • 75789 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
5 марта, 08:05 • 27845 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 51847 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
Популярные новости
Ощадбанк заявил о похищении своих инкассаторов и крупной суммы ценностей в Венгрии5 марта, 22:58 • 12352 просмотра
Министр обороны Израиля раскрыл детали планирования ликвидации Али Хаменеи5 марта, 23:33 • 10813 просмотра
Россия планирует удвоить численность подразделений беспилотных систем за счет набора молодежи6 марта, 01:00 • 11627 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 7920 просмотра
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле04:50 • 10023 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 31972 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 62744 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
5 марта, 11:33 • 75789 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 83872 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 83192 просмотра
Минус 4 корабля, вертолет и РЛС - ГУР отчиталось по уничтоженным целям в Крыму за февраль

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В феврале 2026 года бойцы спецподразделения "Призраки" уничтожили в Крыму вертолет, БПЛА, 4 корабля и радиолокационную станцию.

Минус 4 корабля, вертолет и РЛС - ГУР отчиталось по уничтоженным целям в Крыму за февраль

В течение февраля 2026 года бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли ряд точных ударов по кораблям, катерам и авиационным средствам российской армии в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Подробности

За прошедший месяц украинские спецназовцы уничтожили:

  • сторожевой корабль проекта 22460 "охотник";
    • радиолокационную станцию из состава комплекса С-400;
      • БПЛА "Форпост";
        • морской буксир проекта 1496М1;
          • корабль проекта 16640;
            • десантный катер 02510 "БК-16";
              • вертолет Ка-27.

                Результаты работы зафиксированы на видео.

                Напомним

                ГУР МО Украины обнародовало перехват, где российский пехотинец жалуется на тяжелые ранения, а командир требует возвращения на позиции.

                Евгений Устименко

                Война в УкраинеТехнологии
                Техника
                Военное положение
                Война в Украине
                Столкновения
                Главное управление разведки Украины
                Ракетная система С-400
                Крым