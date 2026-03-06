$43.810.09
Зеленский сообщил о втором этапе обмена – из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 5372 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 9294 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 10187 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
07:00 • 10753 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 18679 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 32209 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 34828 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 71004 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 120302 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Дроны СБУ поразили Евпаторийский авиаремонтный завод и два "Панциря-С2" возле аэродрома Джанкоя в Крыму - источник

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Беспилотники СБУ поразили Евпаторийский авиаремонтный завод и два ЗРПК "Панцирь-С2" возле аэродрома Джанкой. Также были уничтожены БПЛА "Мохаджер-6", зенитная установка ЗУ-23, два топливозаправщика и наземная станция управления БПЛА "Форпост".

Дроны СБУ поразили Евпаторийский авиаремонтный завод и два "Панциря-С2" возле аэродрома Джанкоя в Крыму - источник
фото иллюстративное

Беспилотники СБУ поразили Евпаторийский авиаремонтный завод и два ЗРПК "Панцирь-С2" возле аэродрома Джанкой, сообщили УНН источники.

Подробности

По данным собеседника УНН, "беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ этой ночью открыли сезон весенних "хлопков" на российских военных объектах в Крыму. Они поразили производственные цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", а также места дислокации военной техники и личного состава в населенном пункте Пушкино (вблизи аэродрома "Джанкой")".

По предварительной информации, предоставленной собеседником, "поражены: два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С2"; БПЛА "Мохаджер-6" на летном поле; зенитная установка ЗУ-23 на грузовом автомобиле; два топливозаправщика; наземная станция управления БПЛА "Форпост"".

"Систематические спецоперации СБУ в Крыму направлены на уничтожение военной инфраструктуры, которую Россия использует для атак на Украину. Мы целенаправленно выбиваем системы ПВО, беспилотники и технику противника, чтобы ослабить его возможности прикрывать свои базы и наносить удары по украинским городам. Враг не сможет чувствовать себя в безопасности — особенно на территории украинского Крыма", — сообщил информированный источник в СБУ.

Павел Башинский

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Кудс Мохаджер-6
Ракетный комплекс "Панцирь"
Крым
Украина
Джанкой