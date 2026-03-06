Дроны СБУ поразили Евпаторийский авиаремонтный завод и два "Панциря-С2" возле аэродрома Джанкоя в Крыму - источник
Киев • УНН
Беспилотники СБУ поразили Евпаторийский авиаремонтный завод и два ЗРПК "Панцирь-С2" возле аэродрома Джанкой. Также были уничтожены БПЛА "Мохаджер-6", зенитная установка ЗУ-23, два топливозаправщика и наземная станция управления БПЛА "Форпост".
Беспилотники СБУ поразили Евпаторийский авиаремонтный завод и два ЗРПК "Панцирь-С2" возле аэродрома Джанкой, сообщили УНН источники.
Подробности
По данным собеседника УНН, "беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ этой ночью открыли сезон весенних "хлопков" на российских военных объектах в Крыму. Они поразили производственные цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", а также места дислокации военной техники и личного состава в населенном пункте Пушкино (вблизи аэродрома "Джанкой")".
По предварительной информации, предоставленной собеседником, "поражены: два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С2"; БПЛА "Мохаджер-6" на летном поле; зенитная установка ЗУ-23 на грузовом автомобиле; два топливозаправщика; наземная станция управления БПЛА "Форпост"".
"Систематические спецоперации СБУ в Крыму направлены на уничтожение военной инфраструктуры, которую Россия использует для атак на Украину. Мы целенаправленно выбиваем системы ПВО, беспилотники и технику противника, чтобы ослабить его возможности прикрывать свои базы и наносить удары по украинским городам. Враг не сможет чувствовать себя в безопасности — особенно на территории украинского Крыма", — сообщил информированный источник в СБУ.
