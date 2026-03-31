З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
"П'ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
До суду скеровано справу військового рф за примусову депортацію 15 українських дітей з Херсонщини

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

Окупант організував вивезення дітей-сиріт з Новопетрівки до Анапи для пропаганди. Справу про незаконне переміщення неповнолітніх скеровано до суду.

До суду скеровано обвинувальний акт проти російського військового, який організував і особисто брав участь у примусовому вивезенні 15 українських дітей з окупованої Новопетрівки на Херсонщині до рф, де їх утримували та змушували брати участь у пропагандистських заходах. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця зс рф, який організував і особисто брав участь у незаконному переміщенні 15 українських дітей, яких згодом депортовано до рф

- йдеться у повідомленні.

Йдеться про події під час окупації села Новопетрівка на Херсонщині. У місцевій школі перебували 15 дітей: десятеро - позбавлені батьківського піклування, троє - сироти, ще двоє - у складних життєвих обставинах. Про них дбала директорка разом із чоловіком.

Від початку окупації військові рф контролювали заклад: проводили перевірки, рахували дітей, стежили за ситуацією. Коли директорка шукала можливість евакуації на підконтрольну Україні територію, про це дізналися російські військові.

Обвинувачений разом з іншими військовими прибув до школи, погрожуючи зброєю. Директорку допитали, а щоб унеможливити виїзд - лишили у школі трьох озброєних військових.

Наступного дня він організував примусове вивезення дітей. У супроводі озброєних військових дітей разом із директоркою та її чоловіком перевезли до селища Степанівка, де утримували близько трьох місяців.

19 жовтня 2022 року їх перемістили далі: човном через Дніпро до Олешок, потім автобусом до Армянська, а звідти потягом із Джанкоя до Анапи Краснодарського краю рф, де розмістили в дитячому закладі

- додали у Генпрокуратурі.

У росії дітей змушували співати гімн країни-агресора, брати участь у пропагандистських заходах, забороняли говорити українською та використовувати національну символіку, чинячи постійний психологічний тиск.

Слідство встановило, що жодних підстав для так званої "евакуації" не було: у школі були запаси їжі, медикаментів і укриття, а активні бойові дії поблизу не велися.

