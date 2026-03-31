В суд направлено дело военного рф за принудительную депортацию 15 украинских детей из Херсонской области
Киев • УНН
Оккупант организовал вывоз детей-сирот из Новопетровки в Анапу для пропаганды. Дело о незаконном перемещении несовершеннолетних направлено в суд.
В суд направлен обвинительный акт против российского военного, который организовал и лично участвовал в принудительном вывозе 15 украинских детей из оккупированной Новопетровки Херсонской области в РФ, где их удерживали и заставляли участвовать в пропагандистских мероприятиях. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Речь идет о событиях во время оккупации села Новопетровка на Херсонщине. В местной школе находились 15 детей: десять - лишены родительской опеки, трое - сироты, еще двое - в сложных жизненных обстоятельствах. О них заботилась директор вместе с мужем.
С начала оккупации военные РФ контролировали заведение: проводили проверки, считали детей, следили за ситуацией. Когда директор искала возможность эвакуации на подконтрольную Украине территорию, об этом узнали российские военные.
Обвиняемый вместе с другими военными прибыл в школу, угрожая оружием. Директора допросили, а чтобы исключить выезд - оставили в школе трех вооруженных военных.
На следующий день он организовал принудительный вывоз детей. В сопровождении вооруженных военных детей вместе с директором и ее мужем перевезли в поселок Степановка, где удерживали около трех месяцев.
19 октября 2022 года их переместили дальше: лодкой через Днепр в Олешки, затем автобусом в Армянск, а оттуда поездом из Джанкоя в Анапу Краснодарского края РФ, где разместили в детском учреждении
В России детей заставляли петь гимн страны-агрессора, участвовать в пропагандистских мероприятиях, запрещали говорить по-украински и использовать национальную символику, оказывая постоянное психологическое давление.
Следствие установило, что никаких оснований для так называемой "эвакуации" не было: в школе были запасы еды, медикаментов и укрытия, а активные боевые действия поблизости не велись.
