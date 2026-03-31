В суд направлено дело военного рф за принудительную депортацию 15 украинских детей из Херсонской области

Эксклюзив
30 марта, 17:17 • 23157 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 94575 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 51822 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 53688 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 54173 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 42345 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 34140 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
30 марта, 09:05 • 13078 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 27431 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 40608 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Каллас и министры иностранных дел ЕС прибыли в Киев - первые заявленияPhotoVideo31 марта, 05:28 • 37236 просмотра
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo06:33 • 24038 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto07:42 • 23282 просмотра
Нетаньяху пытается "усидеть на двух стульях" между рф и Ираном - Зеленский08:25 • 13746 просмотра
Главнокомандующий ВСУ назвал главную военную цель Украины на 2026 год09:10 • 12990 просмотра
публикации
Чем отличается Coca-Cola от Pepsi — состав, рецептура и «секретные» ингредиенты любимых напитковPhoto11:05 • 4666 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto07:42 • 23722 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент30 марта, 15:29 • 94574 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 50097 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 62362 просмотра
В суд направлено дело военного рф за принудительную депортацию 15 украинских детей из Херсонской области

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

Оккупант организовал вывоз детей-сирот из Новопетровки в Анапу для пропаганды. Дело о незаконном перемещении несовершеннолетних направлено в суд.

В суд направлен обвинительный акт против российского военного, который организовал и лично участвовал в принудительном вывозе 15 украинских детей из оккупированной Новопетровки Херсонской области в РФ, где их удерживали и заставляли участвовать в пропагандистских мероприятиях. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего ВС РФ, который организовал и лично участвовал в незаконном перемещении 15 украинских детей, которые впоследствии были депортированы в РФ

- говорится в сообщении.

Речь идет о событиях во время оккупации села Новопетровка на Херсонщине. В местной школе находились 15 детей: десять - лишены родительской опеки, трое - сироты, еще двое - в сложных жизненных обстоятельствах. О них заботилась директор вместе с мужем.

С начала оккупации военные РФ контролировали заведение: проводили проверки, считали детей, следили за ситуацией. Когда директор искала возможность эвакуации на подконтрольную Украине территорию, об этом узнали российские военные.

Обвиняемый вместе с другими военными прибыл в школу, угрожая оружием. Директора допросили, а чтобы исключить выезд - оставили в школе трех вооруженных военных.

На следующий день он организовал принудительный вывоз детей. В сопровождении вооруженных военных детей вместе с директором и ее мужем перевезли в поселок Степановка, где удерживали около трех месяцев.

19 октября 2022 года их переместили дальше: лодкой через Днепр в Олешки, затем автобусом в Армянск, а оттуда поездом из Джанкоя в Анапу Краснодарского края РФ, где разместили в детском учреждении

- добавили в Генпрокуратуре.

В России детей заставляли петь гимн страны-агрессора, участвовать в пропагандистских мероприятиях, запрещали говорить по-украински и использовать национальную символику, оказывая постоянное психологическое давление.

Следствие установило, что никаких оснований для так называемой "эвакуации" не было: в школе были запасы еды, медикаментов и укрытия, а активные боевые действия поблизости не велись.

На Херсонщине разоблачена сеть коллаборантов "народной полиции", которые похищали и пытали людей27.03.26, 15:51 • 3813 просмотров

