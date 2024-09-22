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В окупованому Криму пролунали вибухи поблизу Джанкоя: в районі аеродрому помітили стовпи диму

В окупованому Криму пролунали вибухи поблизу Джанкоя: в районі аеродрому помітили стовпи диму

Київ • УНН

 • 46187 перегляди

У Криму пролунали вибухи поблизу Джанкоя після оголошення загрози "удару балістикою". Очевидці повідомляють про 4-5 потужних вибухів та дим у районі сіл Азовське та Переможне, де розташований військовий аеродром.

В окупованому росією Криму пролунали вибухи поблизу Джанкоя. За декілька хвилин до того на півострові оголосили про загрозу "удару балістикою". Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер", передає УНН.

Деталі

А в районі Джанкоя, схоже, кудись таки прилетіло, було чути 4-5 потужних вибухів, без слідів у небі. Підписники з Джанкойського району повідомляють, що дим здіймається в районі села Азовське

- йдеться в дописі. 

Окрім того, є інформація про дим у напрямку села Переможне. Зазначається, що між Джанкоєм та Переможним знаходиться військовий аеродром, з вертольотами, літаками та ЗРК С-300/С-400.

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Доповнення

Також слід зауважити, що близько 15:20 в окупованому Криму оголосили ракетну тривогу, через, що перекрили рух Кримським мостом. 

росіяни вже скасували сигнал тривоги та запевняють, що всі повітряні цілі ліквідували їхні сили ППО.

США вважають, що ATACMS краще використовувати для ударів по Криму - CNN16.08.24, 11:02 • 111329 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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raketnyi-kompleks-s-300Ракетна система С-300
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