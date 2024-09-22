В оккупированном Крыму прогремели взрывы вблизи Джанкоя: в районе аэродрома заметили столбы дыма

В оккупированном Россией Крыму прогремели взрывы вблизи Джанкоя. За несколько минут до этого на полуострове объявили об угрозе «удара баллистикой». Об этом пишет Telegram-канал «Крымский ветер», передает УНН.

Детали

А в районе Джанкоя, похоже, куда-то таки прилетело, было слышно 4-5 мощных взрывов, без следов в небе. Подписчики из Джанкойского района сообщают, что дым поднимается в районе села Азовское - говорится в заметке.

Кроме того, есть информация о дыме в направлении села Победное. Отмечается, что между Джанкоем и Победным находится военный аэродром, с вертолетами, самолетами и ЗРК С-300/С-400.

Дополнение

Также следует заметить, что около 15:20 в оккупированном Крыму объявили ракетную тревогу, из-за чего перекрыли движение по Крымскому мосту.

россияне уже отменили сигнал тревоги и уверяют, что все воздушные цели ликвидировали их силы ПВО.

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