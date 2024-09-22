В оккупированном Крыму прогремели взрывы вблизи Джанкоя: в районе аэродрома заметили столбы дыма

ukenru
Эксклюзив
Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
  •  114181 просмотра

Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
20 сентября 2024, 18:06  •  157978 просмотра

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
20 сентября 2024, 15:18  •  156370 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Эксклюзив
Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
20 сентября 2024, 12:47  •  158473 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
20 сентября 2024, 11:08  •  145031 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
20 сентября 2024, 07:38  •  126196 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
20 сентября 2024, 06:50  •  168811 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
20 сентября 2024, 06:39  •  116661 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
19 сентября 2024, 12:40  •  142755 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
19 сентября 2024, 12:09  •  221126 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

  •  89236 просмотра
«Хезболла» заявила о ракетном ударе по авиабазе в Израиле

«Хезболла» заявила о ракетном ударе по авиабазе в Израиле

  •  37599 просмотра
Лидеры Австралии, Индии, Японии и США призывают к миру в Украине и соблюдению международного права

Лидеры Австралии, Индии, Японии и США призывают к миру в Украине и соблюдению международного права

  •  72162 просмотра
Страна-террорист нанесла 367 ударов по Запорожской области

Страна-террорист нанесла 367 ударов по Запорожской области

  •  22164 просмотра
ВСУ: рф потеряла 1500 военных за сутки, общие потери - 642420

ВСУ: рф потеряла 1500 военных за сутки, общие потери - 642420

  •  26093 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  148314 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

20 сентября 2024, 10:13  •  147363 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

20 сентября 2024, 10:08  •  147770 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  153102 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  168812 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

  •  89236 просмотра
Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

21 сентября 2024, 03:03  •  101408 просмотра
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

20 сентября 2024, 18:06  •  157981 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

20 сентября 2024, 17:58  •  103457 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября 2024, 03:03  •  126981 просмотра
Актуальное
В оккупированном Крыму прогремели взрывы вблизи Джанкоя: в районе аэродрома заметили столбы дыма

В оккупированном Крыму прогремели взрывы вблизи Джанкоя: в районе аэродрома заметили столбы дыма

Киев  •  УНН

22 сентября 2024, 12:58  •  834 просмотра

Read in English

В Крыму прогремели взрывы вблизи Джанкоя после объявления угрозы «удара баллистикой». Очевидцы сообщают о 4-5 мощных взрывах и дыме в районе сел Азовское и Победное, где расположен военный аэродром.

В оккупированном Россией Крыму прогремели взрывы вблизи Джанкоя. За несколько минут до этого на полуострове объявили об угрозе «удара баллистикой». Об этом пишет Telegram-канал «Крымский ветер», передает УНН.

Детали

А в районе Джанкоя, похоже, куда-то таки прилетело, было слышно 4-5 мощных взрывов, без следов в небе. Подписчики из Джанкойского района сообщают, что дым поднимается в районе села Азовское

- говорится в заметке. 

Кроме того, есть информация о дыме в направлении села Победное. Отмечается, что между Джанкоем и Победным находится военный аэродром, с вертолетами, самолетами и ЗРК С-300/С-400.

Image

Дополнение

Также следует заметить, что около 15:20 в оккупированном Крыму объявили ракетную тревогу, из-за чего перекрыли движение по Крымскому мосту. 

россияне уже отменили сигнал тревоги и уверяют, что все воздушные цели ликвидировали их силы ПВО.

США вважають, що ATACMS краще використовувати для ударів по Криму - CNN16 августа 2024, 08:02 • 111115 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
raketnaya-sistema-s-400Ракетная система С-400
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
krymКрым
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
dzhankoiДжанкой
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS