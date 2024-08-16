США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

США располагают ограниченным запасом ракет дальнего радиуса действия ATACMS, которые они могут передать Украине. Соединенные Штаты считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму, а не курской области рф. Об этом пишет CNN, передает УНН.

США также не хотят позволять Украине использовать оружие дальнего радиуса действия, предоставленное США, в районе курска, заявили несколько чиновников - не из-за риска эскалации, а из-за того, что США имеют ограниченный запас ракет дальнего радиуса действия, известных как ATACMS, для предоставления Украине и считают, что их лучше использовать для дальнейшей атаки на оккупированный россией Крым - пишет CNN.

Некоторые чиновники также выразили обеспокоенность тем, что Украина, которая, по словам одного западного чиновника, направила некоторые из своих более опытных сил в курскую область, могла создать слабые места на своей собственной линии фронта, которыми россия может воспользоваться, чтобы закрепиться на территории Украины.

"С военной точки зрения это впечатляет", - сказал чиновник об операции под курском. Но Украина "направляет туда достаточно опытные войска, и они не могут позволить себе потерять их".

Напомним

The Washington Post со ссылкой на советника Зеленского писало, что украинские чиновники попросили Вашингтон разрешить им использовать американские ракеты большой дальности ATACMS для ударов по аэродромам, которые использует рф.