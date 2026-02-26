Сили оборони знищили РЛС в окупованому Криму та командний пункт ворога на брянщині
Київ • УНН
Сили оборони України уразили радіолокаційні станції в Джанкої та командно-спостережний пункт ворога на Брянщині. Також підтверджено пошкодження НПЗ у Самарській області та ракетного заводу в Удмуртії.
Підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію П-18 "Терек" та радіолокаційну систему РСП-6М2 у Джанкої. Крім того, завдано удару та зафіксовано ураження командно-спостережного пункту ворога в брянській області рф. Про це повідомили у Генштабі, передає УНН.
У ніч на 26 лютого 2026 року підрозділами Сил оборони України уражені радіолокаційна станція П-18 "Терек" та радіолокаційна система РСП-6М2 у Джанкої, що на тимчасово окупованій території АР Крим. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано ураження цілей
Як повідомили у Генштабі, напередодні було завдано прицільного ураження по складу матеріально-технічних засобів противника в районі Новозлатополя і пункту управління БпЛА в районі Полтавки (ТОТ Запорізької області), а також по району зосередження живої сили окупантів у районі Родинського Донецької області.
Крім того, завдано удару та зафіксовано ураження командно-спостережного пункту ворога в районі н.п. Ясноє Солнце Брянської області рф. Втрати окупантів і масштаби руйнувань уточнюються.
Додамо
У Генштабі також уточнили результати попередніх уражень:
- після ураження Нефтєгорського ГПЗ в Нефтєгорську Самарської області 21 лютого 2026 року, підтверджено пошкодження електрознесолюючої установки, двох установок стабілізації газового конденсату та двох вертикальних резервуарів з подальшим витоком нафтопродуктів;
- підтверджено руйнування виробничого цеху № 22 в результаті ураження 20 лютого 2026 року ракетного заводу у Воткінську (Удмуртія).
В удмуртії ймовірно атакований завод що виробляє "Орєшнік" та "Іскандер" – монітори20.02.26, 23:38 • 8159 переглядiв
Сили оборони України й надалі системно здіснюватимуть заходи для обмеження потужностей воєнно-промислового комплексу російської агресора, знищення особового складу окупантів, їхніх пунктів управління, арсеналів та логістики та примусу противника до припинення агресивної війни проти України