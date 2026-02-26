$43.240.02
Ексклюзив
13:53 • 374 перегляди
Ексклюзив
11:34 • 45431 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
12:47 • 3800 перегляди
25 лютого, 19:42 • 45175 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
11:34 • 45431 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 29904 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 45175 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 59755 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 51770 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 59608 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 31250 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 21467 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Сили оборони знищили РЛС в окупованому Криму та командний пункт ворога на брянщині

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Сили оборони України уразили радіолокаційні станції в Джанкої та командно-спостережний пункт ворога на Брянщині. Також підтверджено пошкодження НПЗ у Самарській області та ракетного заводу в Удмуртії.

Сили оборони знищили РЛС в окупованому Криму та командний пункт ворога на брянщині

Підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію П-18 "Терек" та радіолокаційну систему РСП-6М2 у Джанкої. Крім того, завдано удару та зафіксовано ураження командно-спостережного пункту ворога в брянській області рф. Про це повідомили у Генштабі, передає УНН.

У ніч на 26 лютого 2026 року підрозділами Сил оборони України уражені радіолокаційна станція П-18 "Терек" та радіолокаційна система РСП-6М2 у Джанкої, що на тимчасово окупованій території АР Крим. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано ураження цілей 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Генштабі, напередодні було завдано прицільного ураження по складу матеріально-технічних засобів противника в районі Новозлатополя і пункту управління БпЛА в районі Полтавки (ТОТ Запорізької області), а також по району зосередження живої сили окупантів у районі Родинського Донецької області.

Крім того, завдано удару та зафіксовано ураження командно-спостережного пункту ворога в районі н.п. Ясноє Солнце Брянської області рф. Втрати окупантів і масштаби руйнувань уточнюються.

Додамо

У Генштабі також уточнили результати попередніх уражень: 

  • після ураження Нефтєгорського ГПЗ в Нефтєгорську Самарської області 21 лютого 2026 року, підтверджено пошкодження електрознесолюючої установки, двох установок стабілізації газового конденсату та двох вертикальних резервуарів з подальшим витоком нафтопродуктів;
    • підтверджено руйнування виробничого цеху № 22 в результаті ураження 20 лютого 2026 року ракетного заводу у Воткінську (Удмуртія).

      Сили оборони України й надалі системно здіснюватимуть заходи для обмеження потужностей воєнно-промислового комплексу російської агресора, знищення особового складу окупантів, їхніх пунктів управління, арсеналів та логістики та примусу противника до припинення агресивної війни проти України 

      - резюмували у Генштабі.

