Силы обороны уничтожили РЛС в оккупированном Крыму и командный пункт врага на брянщине

Подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационную станцию П-18 "Терек" и радиолокационную систему РСП-6М2 в Джанкое. Кроме того, нанесен удар и зафиксировано поражение командно-наблюдательного пункта врага в Брянской области рф. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.

В ночь на 26 февраля 2026 года подразделениями Сил обороны Украины поражены радиолокационная станция П-18 "Терек" и радиолокационная система РСП-6М2 в Джанкое, что на временно оккупированной территории АР Крым. По результатам объективного контроля зафиксировано поражение целей

Как сообщили в Генштабе, накануне было нанесено прицельное поражение по складу материально-технических средств противника в районе Новозлатополя и пункту управления БпЛА в районе Полтавки (ТОТ Запорожской области), а также по району сосредоточения живой силы оккупантов в районе Родинского Донецкой области.

Кроме того, нанесен удар и зафиксировано поражение командно-наблюдательного пункта врага в районе н.п. Ясное Солнце Брянской области РФ. Потери оккупантов и масштабы разрушений уточняются.

В Генштабе также уточнили результаты предыдущих поражений:

В Удмуртии, вероятно, атакован завод, производящий "Орешник" и "Искандер" – мониторы

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры по ограничению мощностей военно-промышленного комплекса российского агрессора, уничтожению личного состава оккупантов, их пунктов управления, арсеналов и логистики и принуждению противника к прекращению агрессивной войны против Украины