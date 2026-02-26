$43.240.02
Эксклюзив
13:53 • 308 просмотра
Семейные схемы братьев Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 3626 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 45134 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
08:55 • 29755 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 45035 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 59646 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 51715 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 59448 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 31238 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 21463 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Силы обороны уничтожили РЛС в оккупированном Крыму и командный пункт врага на брянщине

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Силы обороны Украины поразили радиолокационные станции в Джанкое и командно-наблюдательный пункт врага на Брянщине. Также подтверждено повреждение НПЗ в Самарской области и ракетного завода в Удмуртии.

Силы обороны уничтожили РЛС в оккупированном Крыму и командный пункт врага на брянщине

Подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационную станцию П-18 "Терек" и радиолокационную систему РСП-6М2 в Джанкое. Кроме того, нанесен удар и зафиксировано поражение командно-наблюдательного пункта врага в Брянской области рф. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.

В ночь на 26 февраля 2026 года подразделениями Сил обороны Украины поражены радиолокационная станция П-18 "Терек" и радиолокационная система РСП-6М2 в Джанкое, что на временно оккупированной территории АР Крым. По результатам объективного контроля зафиксировано поражение целей

- говорится в сообщении.

Как сообщили в Генштабе, накануне было нанесено прицельное поражение по складу материально-технических средств противника в районе Новозлатополя и пункту управления БпЛА в районе Полтавки (ТОТ Запорожской области), а также по району сосредоточения живой силы оккупантов в районе Родинского Донецкой области.

Кроме того, нанесен удар и зафиксировано поражение командно-наблюдательного пункта врага в районе н.п. Ясное Солнце Брянской области РФ. Потери оккупантов и масштабы разрушений уточняются.

Добавим

В Генштабе также уточнили результаты предыдущих поражений:

  • после поражения Нефтегорского ГПЗ в Нефтегорске Самарской области 21 февраля 2026 года, подтверждено повреждение электродесолевой установки, двух установок стабилизации газового конденсата и двух вертикальных резервуаров с последующей утечкой нефтепродуктов;
    • подтверждено разрушение производственного цеха № 22 в результате поражения 20 февраля 2026 года ракетного завода в Воткинске (Удмуртия).

      В Удмуртии, вероятно, атакован завод, производящий "Орешник" и "Искандер" – мониторы20.02.26, 23:38 • 8159 просмотров

      Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры по ограничению мощностей военно-промышленного комплекса российского агрессора, уничтожению личного состава оккупантов, их пунктов управления, арсеналов и логистики и принуждению противника к прекращению агрессивной войны против Украины

      - резюмировали в Генштабе.

      Антонина Туманова

