Силы обороны уничтожили РЛС в оккупированном Крыму и командный пункт врага на брянщине
Киев • УНН
Силы обороны Украины поразили радиолокационные станции в Джанкое и командно-наблюдательный пункт врага на Брянщине. Также подтверждено повреждение НПЗ в Самарской области и ракетного завода в Удмуртии.
Подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационную станцию П-18 "Терек" и радиолокационную систему РСП-6М2 в Джанкое. Кроме того, нанесен удар и зафиксировано поражение командно-наблюдательного пункта врага в Брянской области рф. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.
В ночь на 26 февраля 2026 года подразделениями Сил обороны Украины поражены радиолокационная станция П-18 "Терек" и радиолокационная система РСП-6М2 в Джанкое, что на временно оккупированной территории АР Крым. По результатам объективного контроля зафиксировано поражение целей
Как сообщили в Генштабе, накануне было нанесено прицельное поражение по складу материально-технических средств противника в районе Новозлатополя и пункту управления БпЛА в районе Полтавки (ТОТ Запорожской области), а также по району сосредоточения живой силы оккупантов в районе Родинского Донецкой области.
Кроме того, нанесен удар и зафиксировано поражение командно-наблюдательного пункта врага в районе н.п. Ясное Солнце Брянской области РФ. Потери оккупантов и масштабы разрушений уточняются.
Добавим
В Генштабе также уточнили результаты предыдущих поражений:
- после поражения Нефтегорского ГПЗ в Нефтегорске Самарской области 21 февраля 2026 года, подтверждено повреждение электродесолевой установки, двух установок стабилизации газового конденсата и двух вертикальных резервуаров с последующей утечкой нефтепродуктов;
- подтверждено разрушение производственного цеха № 22 в результате поражения 20 февраля 2026 года ракетного завода в Воткинске (Удмуртия).
Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры по ограничению мощностей военно-промышленного комплекса российского агрессора, уничтожению личного состава оккупантов, их пунктов управления, арсеналов и логистики и принуждению противника к прекращению агрессивной войны против Украины