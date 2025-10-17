У Генштабі підтвердили ураження низки важливих об'єктів окупантів у Криму: деталі
Сили оборони України атакували нафтобазу в Гвардійському, комбінат «Гвардійський» у Кар’єрному, склад пально-мастильних матеріалів у Джанкої та РЛС «Небо-У» в Євпаторії. На підприємстві спалахнула пожежа, зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000.
У Генеральному штабі підтвердили, що українські військові завдали нових точних ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури рф на території окупованого Криму, передає УНН.
Сили оборони України завдали нових точних ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури рф на території тимчасово окупованого Криму. Так, у ніч на 17 жовтня підрозділи Сил оборони атакували нафтобазу в селищі Гвардійське. На підприємстві спалахнула пожежа. Зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000
Також, за даними Генштабу, завдано успішного удару по "федеральній державній казенній установі "Комбінат "Гвардійський" росрезерву, що в селі Кар’єрне Сакського району.
Серед іншого, уражено склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої, а також радіолокаційну станцію "Небо-У" в Євпаторії.
Результати місій уточнюються.
