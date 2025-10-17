ССО підтвердили ураження нафтобази та ФДКУ комбінату "Гвардійський" в Криму
Київ • УНН
В ніч на 17 жовтня ССО України завдали ударів дронами по об’єктах противника в Криму. В результаті операції пошкоджено нафтобазу в Гвардійському та ФДКУ комбінат "Гвардійський" у Кар’єрному Сакського району.
В ніч на 17 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали ударів дронами по об’єктах противника на тимчасово окупованій території АР Крим, повідомляє пресслужба ССО, пише УНН.
Деталі
У відомстві зазначили, що в результаті операції пошкоджено нафтобазу в населеному пункті Гвардійське та ФДКУ комбінат "Гвардійський" у Кар’єрному Сакського району. Операція визнана успішною.
Сили спеціальних операцій продовжують проводити асиметричні дії, спрямовані на стримування та зупинку наступальних спроб противника на тимчасово окупованих територіях.
