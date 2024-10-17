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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Керченський міст у диму, над окупованим Кримом рф "збиває ракети"

Київ • УНН

 • 12905 перегляди

В окупованому Криму оголошено ракетну небезпеку, повідомляється про роботу ППО. Керченський міст прикритий димовою завісою, чути вибухи біля Джанкоя, над Румунією помічено розвідувальний літак НАТО.

Керченський міст у диму, над окупованим Кримом рф "збиває ракети"

У кількох містах окупованого Криму повідомили про ракетну небезпеку. Моніторингові канали пишуть про роботу ППО. Водночас, над Румунією працював розвідувальний літак НАТО.

Пише УНН із посиланням на ТГ-канали Astra і Кримський вітер.

Керченський міст сьогодні прикритий димовою завісою на тлі оголошення про ракетну небезпеку і роботу ППО в окупованому Криму.

Повідомили також про те, що в "Джанкої чути вибухи. Джанкойський КПП закритий".

Під час цієї тривоги над Румунією працював розвідувальний літак НАТО, повідомляє "Кримський вітер".

В окупованому Криму пролунали вибухи поблизу Джанкоя: в районі аеродрому помітили стовпи диму22.09.24, 15:58 • 46205 переглядiв

Ігор Тележніков

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