Керченський міст у диму, над окупованим Кримом рф "збиває ракети"
Київ • УНН
В окупованому Криму оголошено ракетну небезпеку, повідомляється про роботу ППО. Керченський міст прикритий димовою завісою, чути вибухи біля Джанкоя, над Румунією помічено розвідувальний літак НАТО.
У кількох містах окупованого Криму повідомили про ракетну небезпеку. Моніторингові канали пишуть про роботу ППО. Водночас, над Румунією працював розвідувальний літак НАТО.
Пише УНН із посиланням на ТГ-канали Astra і Кримський вітер.
Керченський міст сьогодні прикритий димовою завісою на тлі оголошення про ракетну небезпеку і роботу ППО в окупованому Криму.
Повідомили також про те, що в "Джанкої чути вибухи. Джанкойський КПП закритий".
Під час цієї тривоги над Румунією працював розвідувальний літак НАТО, повідомляє "Кримський вітер".
В окупованому Криму пролунали вибухи поблизу Джанкоя: в районі аеродрому помітили стовпи диму22.09.24, 15:58 • 46205 переглядiв