Керченский мост в дыму, над оккупированным Крымом рф «сбивает ракеты»
Киев • УНН
В оккупированном Крыму объявлена ракетная опасность, сообщается о работе ПВО. Керченский мост прикрыт дымовой завесой, слышны взрывы возле Джанкоя, над Румынией замечен разведывательный самолет НАТО.
В нескольких городах оккупированного Крыма сообщили о ракетной опасности. Мониторинговые каналы пишут о работе ПВО.
Пишет УНН со ссылкой на ТГ-каналы Astra и Крымский ветер.
Керченский мост сегодня прикрыт дымовой завесой на фоне объявления о ракетной опасности и работе ПВО в оккупированном Крыму.
Сообщили также о том, что в «Джанкое слышны взрывы. Джанкойский КПП закрыт».
Во время этой тревоги над Румынией работал разведывательный самолет НАТО, сообщает «Крымский ветер».
В оккупированном Крыму прогремели взрывы вблизи Джанкоя: в районе аэродрома заметили столбы дыма22 сентября 2024, 12:58 • 45038 просмотров