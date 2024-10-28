Серія нічних вибухів пролунала в окупованому Криму
Київ • УНН
У Джанкойському, Сімферопольському та Червоногвардійському районах Криму місцеві жителі повідомили про численні вибухи.
У тимчасово окупованому Криму вночі лунали вибухи, повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.
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Як повідомляється, о 4:19 у Джанкойському районі було чути 12 вибухів. Перші 3, потім 1 і відразу 4 поспіль, як ППО, потім проміжок і ще 4 поспіль як вказав підписник телеграм-каналу. За даними іншого підписника, приблизно о 4.15 у Джанкойському районі було чотири вибухи, але це була робота ППО, а за хвилину 6 глухих далеких вибухів. Повідомлялося про можливий "приліт" біля Джанкоя, точної інформації наразі немає.
У Сімферопольському та Червоногвардійському районі, у селищі Гвардійське та Сімферополі (район аеропорту) було чути до 8 вибухів. Можливо, це звуки роботи росППО, вказує телеграм-канал.
Як уточнюється з посиланням на підписників, у Гвардійському приблизно о 4:19 було чути 7-8 вибухів, перший вибух був дуже сильним.
"Там аеродром, до речі. До речі, аеродром не лише у Гвардійському. У Джанкої аеродром і в Сімферополі аеродром", - зауважив "Крымский ветер".
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