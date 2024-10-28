Серия ночных взрывов прогремела в оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Крыму ночью раздавались взрывы, сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в 4:19 в Джанкойском районе было слышно 12 взрывов. Первые 3, потом 1 и сразу 4 подряд, как ПВО, потом промежуток и еще 4 подряд, как указал подписчик телеграм-канала. По данным другого подписчика, примерно в 4:15 в Джанкойском районе было четыре взрыва, но это была работа ПВО, а через минуту 6 глухих дальних взрывов. Сообщалось о возможном "прилете" возле Джанкоя, точной информации пока нет.

В Симферопольском и Красногвардейском районе, в поселке Гвардейское и Симферополе (район аэропорта) было слышно до 8 взрывов. Возможно, это звуки работы росПВО, указывает телеграм-канал.

Как уточняется со ссылкой на подписчиков, в Гвардейском примерно в 4:19 было слышно 7-8 взрывов, первый взрыв был очень сильным.

"Там аэродром, кстати. Кстати, аэродром не только в Гвардейском. В Джанкое аэродром и в Симферополе аэродром", - заметил "Крымский ветер".

Беспилотник атаковал военный объект рф в Крыму: что повреждено