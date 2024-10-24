Беспилотник атаковал военный объект рф в Крыму: что повреждено
Киев • УНН
Во временно оккупированном Крыму БПЛА атаковали мобильный пункт 31 дивизии ПВО возле села Еленовка. В результате взрыва дрона была повреждена мобильная радиолокационная станция.
Во временно оккупированном Крыму во время атаки БПЛА в ночь на 23 октября была повреждена радиолокационная станция, сообщает Astra, передает УНН.
Детали
В тот день в минобороны рф отчиталось об уничтожении ночью 10 беспилотников над аннексированным Крымом. Как рассказали Astra источники в экстренных службах региона, БПЛА пытались атаковать мобильный пункт 31 дивизии ПВО, расположенный в нескольких километрах от села Еленовка.
В результате один дрон взорвался и повредил мобильную радиолокационную станцию.
По данным источников, пострадавших среди гражданских лиц нет.
Британская разведка: атаки на оккупированный Крым ослабляют военный потенциал рф17 октября 2024, 10:36 • 11208 просмотров