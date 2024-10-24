Беспилотник атаковал военный объект рф в Крыму: что повреждено

Во временно оккупированном Крыму во время атаки БПЛА в ночь на 23 октября была повреждена радиолокационная станция, сообщает Astra, передает УНН.

Детали

В тот день в минобороны рф отчиталось об уничтожении ночью 10 беспилотников над аннексированным Крымом. Как рассказали Astra источники в экстренных службах региона, БПЛА пытались атаковать мобильный пункт 31 дивизии ПВО, расположенный в нескольких километрах от села Еленовка.

В результате один дрон взорвался и повредил мобильную радиолокационную станцию.

По данным источников, пострадавших среди гражданских лиц нет.

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