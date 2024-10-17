Британская разведка: атаки на оккупированный Крым ослабляют военный потенциал рф

Британское Минобороны проанализировало украинский удар по нефтяному терминалу в Феодосии во временно оккупированном Крыму. Там считают, что эта и подобные атаки ослабляют военный потенциал российских оккупантов. Об этом УНН пишет со ссылкой на страницу Минобороны Великобритании в сети Х.

Детали

Как отмечает Минобороны, нефтяной терминал в Феодосии ранее уже попадал под удар украинских дронов в марте 2024 года.

Украинские атаки продолжают постепенно подрывать российский военный потенциал на Крымском полуострове - отметила британская разведка.

Отмечается, что цели, которые были поражены в 2024 году, также включали системы противовоздушной обороны, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты, объекты логистики и переправу через Керченский пролив.

Напомним

В Минобороны Великобритании назвали очередным провалом в разработке оружия сбитие россией своего же БПЛА С-70 "охотник" над линией фронта 5 октября. Вероятно, россия потеряла контроль над аппаратом и решила уничтожить его, чтобы избежать захвата противником.

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