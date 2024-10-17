Британська розвідка: атаки на окупований Крим послаблюють військовий потенціал рф
Київ • УНН
Міноборони Великобританії проаналізувало удар по нафтовому терміналу у Феодосії. Атаки на Крим, включаючи ППО, аеродроми та логістичні об'єкти, поступово підривають військовий потенціал росії на півострові.
Британське Міноборони проаналізувало український удар по нафтовому терміналу у Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Там вважають, що ця та подібні атаки послаблюють військовий потенціал російських окупантів. Про це УНН пише з посиланням на сторінку Міноборони Великої Британії в мережі Х.
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Як зазначає Міноборони, нафтовий термінал у Феодосії раніше вже потрапляв під удар українських дронів у березні 2024 року.
Українські атаки продовжують поступово підривати російський військовий потенціал на Кримському півострові
Зазначається, що цілі, які були уражені у 2024 році, також включали системи протиповітряної оборони, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти, об'єкти логістики і переправу через Керченську протоку.
Нагадаємо
У Міноборони Великої Британії назвали черговим провалом у розробці зброї збиття росією свого ж БПЛА С-70 "охотник" над лінією фронту 5 жовтня. Ймовірно, росія втратила контроль над апаратом і вирішила знищити його, щоб уникнути захоплення противником.
рф підозрюють у закладенні пристрою в літак, який спричинив пожежу на складі у Британії - Guardian17.10.24, 03:55 • 20477 переглядiв