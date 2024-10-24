Безпілотник атакував військовий об'єкт рф у Криму: що пошкоджено
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Криму БПЛА атакували мобільний пункт 31 дивізії ППО біля села Оленівка. Внаслідок вибуху дрона було пошкоджено мобільну радіолокаційну станцію.
У тимчасово окупованому Криму під час атаки БПЛА у ніч на 23 жовтня було пошкоджено радіолокаційну станцію, повідомляє Astra, передає УНН.
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В той день в міноборони рф відзвітувало про знищення вночі 10 безпілотників над анексованим Кримом. Як розповіли Astra джерела в екстрених службах регіону, БПЛА намагалися атакувати мобільний пункт 31 дивізії ППО, розташований за кілька кілометрів від села Оленівка.
У результаті один дрон вибухнув і пошкодив мобільну радіолокаційну станцію.
За даними джерел, постраждалих серед цивільних осіб немає.
Британська розвідка: атаки на окупований Крим послаблюють військовий потенціал рф17.10.24, 13:36 • 11739 переглядiв