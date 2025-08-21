$41.380.02
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 19718 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 26939 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 54794 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 143916 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 66899 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 117954 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 304963 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 93522 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 86915 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Генштаб повідомив про спецоперацію у районі Джанкоя: порушена логістика окупантів у Криму

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Сили спеціальних операцій ЗСУ в ніч на 21 серпня уразили рухомий склад росіян з пально-мастильними матеріалами поблизу залізничної станції Джанкой. Це ускладнило забезпечення південного угруповання російських військ.

Генштаб повідомив про спецоперацію у районі Джанкоя: порушена логістика окупантів у Криму

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив спецоперацію у районі Джанкоя і порушення логістики загарбників у тимчасово окупованому Криму, пише УНН.

Спецоперація: порушена логістика окупантів у тимчасово окупованому Криму. Сили спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Операція відбулася у ніч на 21 серпня. Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами. Внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ

- повідомили у Генштабі.

Українські дрони паралізували логістику ворога на важливому напрямку21.08.25, 11:14 • 2722 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Збройні сили України
Крим
Джанкой