Генштаб повідомив про спецоперацію у районі Джанкоя: порушена логістика окупантів у Криму
Київ • УНН
Сили спеціальних операцій ЗСУ в ніч на 21 серпня уразили рухомий склад росіян з пально-мастильними матеріалами поблизу залізничної станції Джанкой. Це ускладнило забезпечення південного угруповання російських військ.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив спецоперацію у районі Джанкоя і порушення логістики загарбників у тимчасово окупованому Криму, пише УНН.
