Українські дрони паралізували логістику ворога на важливому напрямку
Київ • УНН
Оператори 427-го окремого полку "Рарог" Сил безпілотних систем ЗСУ знищили особовий склад та автівки ворога. Це призвело до розриву логістичних ланцюгів окупантів.
Особовий склад та автівки ворога вражено під час операції Сил безпілотних систем Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Сили безпілотних систем Збройних Сил України повідомили про результат роботи операторів 427-го окремого полку "Рарог".
Оператори угруповання СБС паралізували логістику противника: спалені автівки, знищений особовий склад та розірвані логістичні ланцюги окупантів
Нагадаємо
Сили безпілотних систем уразили підмосковний "Науково‑дослідний інститут прикладної хімії", що виробляє бойові частини для "шахедів". Це підприємство також розробляє вогнесуміші для термобаричних зарядів ТОС-1 "Буратіно" та ТОС-1А "Солнцепек".
