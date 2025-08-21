Українські дрони паралізували логістику ворога на важливому напрямку

$41.380.02
48.170.16
ukenru
07:38 • 3184 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 13484 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 21768 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 49473 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 134372 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 64719 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 111545 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 281107 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 86577 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 80000 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.9м/с
40%
745мм
Популярнi новини
"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямкуVideo20 серпня, 23:57 • 16654 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW21 серпня, 00:59 • 37771 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку21 серпня, 01:48 • 42905 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 39735 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА05:21 • 22702 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 60437 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 134336 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 111523 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 281033 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 259731 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Мукачево
Європа
Львів
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 36395 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 33131 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 33947 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 62695 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 73641 перегляди
Актуальне
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

Українські дрони паралізували логістику ворога на важливому напрямку

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Оператори 427-го окремого полку "Рарог" Сил безпілотних систем ЗСУ знищили особовий склад та автівки ворога. Це призвело до розриву логістичних ланцюгів окупантів.

Українські дрони паралізували логістику ворога на важливому напрямку

Особовий склад та автівки ворога вражено під час операції Сил безпілотних систем Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Сили безпілотних систем Збройних Сил України повідомили про результат роботи операторів 427-го окремого полку "Рарог".

Оператори угруповання СБС паралізували логістику противника: спалені автівки, знищений особовий склад та розірвані логістичні ланцюги окупантів

- ідеться у дописі

Нагадаємо

Сили безпілотних систем уразили підмосковний "Науково‑дослідний інститут прикладної хімії", що виробляє бойові частини для "шахедів". Це підприємство також розробляє вогнесуміші для термобаричних зарядів ТОС-1 "Буратіно" та ТОС-1А "Солнцепек".

Сили безпілотних систем уразили понад 650 цілей окупантів за добу23.07.25, 20:54 • 4695 переглядiв

Ігор Тележніков

Війна в Україні
Збройні сили України
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат