Сили безпілотних систем уразили понад 650 цілей окупантів за добу

Впродовж доби 22-23 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 657 цілей окупантів. Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗС України, пише УНН.

Деталі

Серед уражених російських цілей:

165 одиниць особового складу, з яких 109 – ліквідовано;

34 одиниці автомобільної техніки та 18 мотоциклів;

17 артилерійських систем та 2 одиниці бронетехніки.

Крім того, знищено 22 безпілотні літальні апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 8 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у липні було знищено/уражено 17596 цілей, з яких 3741 – особовий склад противника.

Нагадаємо

Від початку доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення, з них 26 на Покровському напрямку. Українські воїни відбили атаки на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Новопавлівському та Придніпровському напрямках.