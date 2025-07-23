Силы беспилотных систем поразили более 650 целей оккупантов за сутки
Киев • УНН
За сутки 22-23 июля подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины поразили 657 целей противника. Среди них 165 единиц личного состава, 34 автомобиля, 18 мотоциклов и 17 артиллерийских систем.
В течение суток 22-23 июля бойцы подразделений группировки Сил беспилотных систем (СБС) поразили 657 целей оккупантов. Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВС Украины, пишет УНН.
Подробности
Среди пораженных российских целей:
- 165 единиц личного состава, из которых 109 – ликвидировано;
- 34 единицы автомобильной техники и 18 мотоциклов;
- 17 артиллерийских систем и 2 единицы бронетехники.
Кроме того, уничтожено 22 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 8 точек вылета операторов БпЛА.
Всего в июле было уничтожено/поражено 17596 целей, из которых 3741 – личный состав противника.
Напомним
С начала суток на фронте произошло 72 боевых столкновения, из них 26 на Покровском направлении. Украинские воины отбили атаки на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Северском, Торецком, Новопавловском и Приднепровском направлениях.