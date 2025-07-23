Силы беспилотных систем поразили более 650 целей оккупантов за сутки

В течение суток 22-23 июля бойцы подразделений группировки Сил беспилотных систем (СБС) поразили 657 целей оккупантов. Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВС Украины, пишет УНН.

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Среди пораженных российских целей:

165 единиц личного состава, из которых 109 – ликвидировано;

34 единицы автомобильной техники и 18 мотоциклов;

17 артиллерийских систем и 2 единицы бронетехники.

Кроме того, уничтожено 22 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 8 точек вылета операторов БпЛА.

Всего в июле было уничтожено/поражено 17596 целей, из которых 3741 – личный состав противника.

Напомним

С начала суток на фронте произошло 72 боевых столкновения, из них 26 на Покровском направлении. Украинские воины отбили атаки на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Северском, Торецком, Новопавловском и Приднепровском направлениях.