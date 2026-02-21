ЗСУ знищили російські кораблі, літаки та РСЗВ у Криму і на Запоріжжі - Генштаб

$43.270.00
50.920.00
ukenru
13:53 • 2154 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
11:17 • 8632 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 11716 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59 • 11294 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 13035 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 22135 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 32628 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26481 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30424 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 28059 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
Південна Корея розглядає можливість приєднання до програми PURL для підтримки України озброєнням21 лютого, 04:48 • 13254 перегляди
У Трампа розглядають сценарії від компромісної ядерної угоди з Іраном до ліквідації аятолли Хаменеї21 лютого, 05:21 • 4444 перегляди
Погрози Трампа завдати ударів, щоб змусити Іран укласти угоду, ризикують мати зворотний ефект - Bloomberg21 лютого, 07:00 • 4932 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 11375 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 7008 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 33458 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 42726 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 54015 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 70683 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 108306 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Олена Івановська
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Словаччина
Село
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 7162 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 11451 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 12572 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 15364 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 20953 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

ЗСУ знищили російські кораблі, літаки та РСЗВ у Криму і на Запоріжжі - Генштаб

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Сили оборони України уразили два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник" в Інкермані та два літаки Бе-12 на Євпаторійському авіаційному ремонтному заводі. Також знищено РСЗВ "Торнадо-С" у Запорізькій області.

ЗСУ знищили російські кораблі, літаки та РСЗВ у Криму і на Запоріжжі - Генштаб
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і техніці російських окупаційних військ на окупованих територіях в межах системної роботи зі зниження бойових спроможностей держави-агресора. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

У ніч на 21 лютого в районі кримського міста Інкерман було уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник" противника. Зафіксовано ураження цілей. Масштаби збитків уточнюються.

На території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12. У районі населеного пункту Астраханка Запорізької області, підрозділи Сил оборони України уразили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" російської армії.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо

У ніч на 21 лютого у російській удмуртії пролунали вибухи на території стратегічного "Воткінського заводу". Під удар потрапили цехи №22 та №36, де здійснюється фінальна збірка ракетної техніки.

Згодом у Генштабі ЗСУ уточнили, що удари були завдані ракетами FP-5 "Фламінго".

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Запорізька область
Євпаторія
Збройні сили України