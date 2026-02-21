ЗСУ знищили російські кораблі, літаки та РСЗВ у Криму і на Запоріжжі - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України уразили два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник" в Інкермані та два літаки Бе-12 на Євпаторійському авіаційному ремонтному заводі. Також знищено РСЗВ "Торнадо-С" у Запорізькій області.
Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і техніці російських окупаційних військ на окупованих територіях в межах системної роботи зі зниження бойових спроможностей держави-агресора. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Деталі
У ніч на 21 лютого в районі кримського міста Інкерман було уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник" противника. Зафіксовано ураження цілей. Масштаби збитків уточнюються.
На території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12. У районі населеного пункту Астраханка Запорізької області, підрозділи Сил оборони України уразили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" російської армії.
Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.
Нагадаємо
У ніч на 21 лютого у російській удмуртії пролунали вибухи на території стратегічного "Воткінського заводу". Під удар потрапили цехи №22 та №36, де здійснюється фінальна збірка ракетної техніки.
Згодом у Генштабі ЗСУ уточнили, що удари були завдані ракетами FP-5 "Фламінго".