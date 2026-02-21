ВСУ уничтожили российские корабли, самолеты и РСЗО в Крыму и на Запорожье - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины поразили два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник" в Инкермане и два самолета Бе-12 на Евпаторийском авиационном ремонтном заводе. Также уничтожена РСЗО "Торнадо-С" в Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам и технике российских оккупационных войск на оккупированных территориях в рамках системной работы по снижению боевых возможностей государства-агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Подробности
В ночь на 21 февраля в районе крымского города Инкерман были поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник" противника. Зафиксировано поражение целей. Масштабы ущерба уточняются.
На территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода поражены два самолета Бе-12. В районе населенного пункта Астраханка Запорожской области подразделения Сил обороны Украины поразили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" российской армии.
Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Напомним
В ночь на 21 февраля в российской удмуртии прогремели взрывы на территории стратегического "Воткинского завода". Под удар попали цеха №22 и №36, где осуществляется финальная сборка ракетной техники.
Впоследствии в Генштабе ВСУ уточнили, что удары были нанесены ракетами FP-5 "Фламинго".