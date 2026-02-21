$43.270.00
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
11:17 • 8718 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 11751 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
09:59 • 11327 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 13056 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 22147 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 32638 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26484 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30427 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 28062 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

ВСУ уничтожили российские корабли, самолеты и РСЗО в Крыму и на Запорожье - Генштаб

Силы обороны Украины поразили два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник" в Инкермане и два самолета Бе-12 на Евпаторийском авиационном ремонтном заводе. Также уничтожена РСЗО "Торнадо-С" в Запорожской области.

ВСУ уничтожили российские корабли, самолеты и РСЗО в Крыму и на Запорожье - Генштаб
Фото: Генеральный штаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам и технике российских оккупационных войск на оккупированных территориях в рамках системной работы по снижению боевых возможностей государства-агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Подробности

В ночь на 21 февраля в районе крымского города Инкерман были поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник" противника. Зафиксировано поражение целей. Масштабы ущерба уточняются.

На территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода поражены два самолета Бе-12. В районе населенного пункта Астраханка Запорожской области подразделения Сил обороны Украины поразили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" российской армии.

Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Напомним

В ночь на 21 февраля в российской удмуртии прогремели взрывы на территории стратегического "Воткинского завода". Под удар попали цеха №22 и №36, где осуществляется финальная сборка ракетной техники.

Впоследствии в Генштабе ВСУ уточнили, что удары были нанесены ракетами FP-5 "Фламинго".

