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У Криму запроваджують віялові відключення світла одразу в 4 містах

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Віялові відключення запровадили в Ялті, Керчі, Феодосії та Євпаторії. Окупаційна влада посилається на проблеми й навантаження в енергосистемі.

У Криму запроваджують віялові відключення світла одразу в 4 містах

У тимчасово окупованому Криму 25 жовтня запровадили віялові відключення електроенергії в Ялті, Керчі, Феодосії та Євпаторії. Окупаційна влада пояснює обмеження проблемами в енергосистемі. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Спочатку про запровадження графіків відключень оголосили в Ялті. Згодом аналогічні обмеження поширили на Керч, Феодосію та Євпаторію.

У Керчі окупаційна адміністрація повідомила про тимчасові відключення електроенергії та заявила, що енергетики намагаються стабілізувати ситуацію.

У Криму тривають аварійні роботи

В Євпаторії окупаційна влада пояснила відключення зростанням навантаження на енергосистему.

У Феодосії також запровадили орієнтовні графіки, однак попередили, що їх можуть змінювати залежно від стану електромереж.

За повідомленнями окупаційних адміністрацій, аварійно-відновлювальні роботи тривають, а електропостачання залежить від технічних можливостей мережі. Конкретних термінів повного відновлення електропостачання не назвали.

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Степан Гафтко

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Євпаторія
Феодосія
Керч
Ялта
Крим