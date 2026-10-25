У Криму запроваджують віялові відключення світла одразу в 4 містах

У тимчасово окупованому Криму 25 жовтня запровадили віялові відключення електроенергії в Ялті, Керчі, Феодосії та Євпаторії. Окупаційна влада пояснює обмеження проблемами в енергосистемі. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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Спочатку про запровадження графіків відключень оголосили в Ялті. Згодом аналогічні обмеження поширили на Керч, Феодосію та Євпаторію.

У Керчі окупаційна адміністрація повідомила про тимчасові відключення електроенергії та заявила, що енергетики намагаються стабілізувати ситуацію.

У Криму тривають аварійні роботи

В Євпаторії окупаційна влада пояснила відключення зростанням навантаження на енергосистему.

У Феодосії також запровадили орієнтовні графіки, однак попередили, що їх можуть змінювати залежно від стану електромереж.

За повідомленнями окупаційних адміністрацій, аварійно-відновлювальні роботи тривають, а електропостачання залежить від технічних можливостей мережі. Конкретних термінів повного відновлення електропостачання не назвали.

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