В Крыму вводят веерные отключения света сразу в 4 городах

Во временно оккупированном Крыму 25 октября ввели веерные отключения электроэнергии в Ялте, Керчи, Феодосии и Евпатории. Оккупационные власти объясняют ограничения проблемами в энергосистеме. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Сначала о введении графиков отключений объявили в Ялте. Позже аналогичные ограничения распространили на Керчь, Феодосию и Евпаторию.

В Керчи оккупационная администрация сообщила о временных отключениях электроэнергии и заявила, что энергетики пытаются стабилизировать ситуацию.

В Крыму продолжаются аварийные работы

В Евпатории оккупационные власти объяснили отключения ростом нагрузки на энергосистему.

В Феодосии также ввели ориентировочные графики, однако предупредили, что их могут менять в зависимости от состояния электросетей.

По сообщениям оккупационных администраций, аварийно-восстановительные работы продолжаются, а электроснабжение зависит от технических возможностей сети. Конкретных сроков полного восстановления электроснабжения не назвали.

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