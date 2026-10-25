В Крыму вводят веерные отключения света сразу в 4 городах
Киев • УНН
Веерные отключения ввели в Ялте, Керчи, Феодосии и Евпатории. Оккупационные власти ссылаются на проблемы и нагрузку в энергосистеме.
Во временно оккупированном Крыму 25 октября ввели веерные отключения электроэнергии в Ялте, Керчи, Феодосии и Евпатории. Оккупационные власти объясняют ограничения проблемами в энергосистеме. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
Сначала о введении графиков отключений объявили в Ялте. Позже аналогичные ограничения распространили на Керчь, Феодосию и Евпаторию.
В Керчи оккупационная администрация сообщила о временных отключениях электроэнергии и заявила, что энергетики пытаются стабилизировать ситуацию.
В Крыму продолжаются аварийные работы
В Евпатории оккупационные власти объяснили отключения ростом нагрузки на энергосистему.
В Феодосии также ввели ориентировочные графики, однако предупредили, что их могут менять в зависимости от состояния электросетей.
По сообщениям оккупационных администраций, аварийно-восстановительные работы продолжаются, а электроснабжение зависит от технических возможностей сети. Конкретных сроков полного восстановления электроснабжения не назвали.
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