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сальдо оголосили підозру за незаконне вивезення українських дітей

Київ • УНН

 • 894 перегляди

Сальдо та ще двом особам оголосили підозру у вивезенні трьох дітей із Херсона до Криму без згоди батьків. Усіх дітей повернули в Україну.

сальдо оголосили підозру за незаконне вивезення українських дітей

Так званому "губернатору Херсонської області" Володимиру Сальдо повідомили про підозру в організації незаконного переміщення трьох українських дітей з тимчасово окупованого Херсона до Криму. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 26 жовтня, передає УНН.

Під приводом оздоровлення неповнолітніх вивезли без згоди батьків, а згодом зарахували до підконтрольного окупантам навчального закладу.

Деталі

За даними слідства, у жовтні 2022 року Сальдо доручив окупаційному "міністерству освіти" організувати переміщення дітей із навчальних закладів Херсонщини до Криму. Для цього окупаційна адміністрація оголосила канікули, а керівників закладів зобов'язала забезпечити відправлення учнів на так званий відпочинок. Зокрема, 7 жовтня 2022 року трьох неповнолітніх учнів Херсонського професійного суднобудівного ліцею без згоди батьків вивезли до тимчасово окупованого Криму. Спочатку дітей розмістили в таборі "Дружба" в Євпаторії, а згодом перевели до іншого закладу.

Після завершення канікул підлітків додому не повернули. Натомість у січні 2023 року їх без згоди батьків зарахували до Керченського морського технічного коледжу, підконтрольного окупаційній адміністрації. За інформацією прокуратури, у коледжі дітей залучали до заходів військово-патріотичного спрямування, поширювали серед них російську пропаганду та нав'язували російську ідентичність.

Крім того, один із хлопців, який мав інвалідність і тяжку форму цукрового діабету, через нестачу інсуліну та несвоєчасне надання медичної допомоги потрапив до реанімації в Євпаторії. На стаціонарному лікуванні він перебував близько трьох тижнів.

Зрештою всіх трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA за сприяння громадської організації Save Ukraine.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що, крім Сальдо, підозри отримали ще двоє осіб: виконувач обов'язків керівника підконтрольного окупантам ліцею та майстер виробничого навчання. Усім трьом інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо

У березні 2026 року ООН визнала депортацію українських дітей росією злочином проти людяності.

Олександра Василенко

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