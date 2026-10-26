cальдо объявили подозрение в незаконном вывозе украинских детей
Киев • УНН
cальдо и еще двум лицам объявили подозрение в вывозе троих детей из Херсона в Крым без согласия родителей. Всех детей вернули в Украину.
Так называемому "губернатору Херсонской области" Владимиру Сальдо сообщили о подозрении в организации незаконного перемещения троих украинских детей из временно оккупированного Херсона в Крым. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 26 октября, передает УНН.
Под предлогом оздоровления несовершеннолетних вывезли без согласия родителей, а впоследствии зачислили в подконтрольное оккупантам учебное заведение.
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По данным следствия, в октябре 2022 года Сальдо поручил оккупационному "министерству образования" организовать перемещение детей из учебных заведений Херсонской области в Крым. Для этого оккупационная администрация объявила каникулы, а руководителей учреждений обязала обеспечить отправку учащихся на так называемый отдых. В частности, 7 октября 2022 года троих несовершеннолетних учащихся Херсонского профессионального судостроительного лицея без согласия родителей вывезли во временно оккупированный Крым. Сначала детей разместили в лагере "Дружба" в Евпатории, а впоследствии перевели в другое учреждение.
После окончания каникул подростков домой не вернули. Вместо этого в январе 2023 года их без согласия родителей зачислили в Керченский морской технический колледж, подконтрольный оккупационной администрации. По информации прокуратуры, в колледже детей привлекали к мероприятиям военно-патриотической направленности, распространяли среди них российскую пропаганду и навязывали российскую идентичность.
Кроме того, один из мальчиков, имевший инвалидность и тяжелую форму сахарного диабета, из-за нехватки инсулина и несвоевременного оказания медицинской помощи попал в реанимацию в Евпатории. На стационарном лечении он находился около трех недель.
В конце концов всех троих детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA при содействии общественной организации Save Ukraine.
В Офисе Генпрокурора отметили, что, кроме Сальдо, подозрения получили еще два человека: исполняющий обязанности руководителя подконтрольного оккупантам лицея и мастер производственного обучения. Всем троим инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Напомним
В марте 2026 года ООН признала депортацию украинских детей Россией преступлением против человечности.