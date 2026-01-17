Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження засобів ППО та складу БпЛА противника на ТОТ, пише УНН.

На території тимчасово окупованого українського Криму підрозділами Сил оборони України уражено об’єкти протиповітряної оборони ворога - радіолокаційну станцію "Небо-У" (район Євпаторії) та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" (в районі Хуторка). Окрім того, на ТОТ Донецької області, в районі Донецька уражено місце зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів - повідомили у Генштабі.

Масштаби збитків уточнюються.

"Продовжуємо нищити ворога і його спроможності. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Генштаб ЗСУ: втрати російських окупантів за добу перевищили 1 100 осіб