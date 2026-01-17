Генштаб ЗСУ: втрати російських окупантів за добу перевищили 1 100 осіб

Станом на ранок суботи, 17 січня, Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані про втрати російських окупаційних військ. Протягом минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 130 окупантів, а загальна кількість втрат ворога у живій силі з початку повномасштабного вторгнення перевищила позначку в 1,22 мільйона осіб. Про це пише УНН.

Деталі

Окрім значних втрат серед особового складу, ворог продовжує втрачати критично важливе озброєння. Найбільшу активність Сил оборони зафіксовано у знищенні артилерійських систем та безпілотників:

Артилерія: знищено ще 31 одиницю (загалом 36 261);

БпЛА: приземлено або знищено 721 дрон оперативно-тактичного рівня (загалом 108 605);

Автотехніка: "відмінусовано" 115 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Дані щодо літаків (434), гелікоптерів (347) та кораблів (28) протягом останньої доби залишилися без змін. Наразі триває уточнення інформації з найгарячіших ділянок фронту.

