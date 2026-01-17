$43.180.08
50.320.20
ukenru
00:18 • 3856 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 13235 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 17588 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 22741 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 20379 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 36883 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 32471 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28132 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25976 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25336 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Генштаб ЗСУ: втрати російських окупантів за добу перевищили 1 100 осіб

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив, що 17 січня українські захисники ліквідували 1130 окупантів. Загальні втрати ворога перевищили 1,22 мільйона осіб.

Генштаб ЗСУ: втрати російських окупантів за добу перевищили 1 100 осіб

Станом на ранок суботи, 17 січня, Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані про втрати російських окупаційних військ. Протягом минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 130 окупантів, а загальна кількість втрат ворога у живій силі з початку повномасштабного вторгнення перевищила позначку в 1,22 мільйона осіб. Про це пише УНН.

Деталі

Окрім значних втрат серед особового складу, ворог продовжує втрачати критично важливе озброєння. Найбільшу активність Сил оборони зафіксовано у знищенні артилерійських систем та безпілотників:

  • Артилерія: знищено ще 31 одиницю (загалом 36 261);
    • БпЛА: приземлено або знищено 721 дрон оперативно-тактичного рівня (загалом 108 605);
      • Автотехніка: "відмінусовано" 115 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

        Дані щодо літаків (434), гелікоптерів (347) та кораблів (28) протягом останньої доби залишилися без змін. Наразі триває уточнення інформації з найгарячіших ділянок фронту.

        Пошкоджено три цехи та адмінбудівлю: у Генштабі уточнили наслідки удару по заводу з виробництва дронів у таганрозі16.01.26, 16:41 • 2606 переглядiв

        Степан Гафтко

        Війна в Україні
        Війна в Україні
        Генеральний штаб Збройних сил України
        Україна