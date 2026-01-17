Генштаб ЗСУ: втрати російських окупантів за добу перевищили 1 100 осіб
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив, що 17 січня українські захисники ліквідували 1130 окупантів. Загальні втрати ворога перевищили 1,22 мільйона осіб.
Станом на ранок суботи, 17 січня, Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані про втрати російських окупаційних військ. Протягом минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 130 окупантів, а загальна кількість втрат ворога у живій силі з початку повномасштабного вторгнення перевищила позначку в 1,22 мільйона осіб. Про це пише УНН.
Деталі
Окрім значних втрат серед особового складу, ворог продовжує втрачати критично важливе озброєння. Найбільшу активність Сил оборони зафіксовано у знищенні артилерійських систем та безпілотників:
- Артилерія: знищено ще 31 одиницю (загалом 36 261);
- БпЛА: приземлено або знищено 721 дрон оперативно-тактичного рівня (загалом 108 605);
- Автотехніка: "відмінусовано" 115 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Дані щодо літаків (434), гелікоптерів (347) та кораблів (28) протягом останньої доби залишилися без змін. Наразі триває уточнення інформації з найгарячіших ділянок фронту.
