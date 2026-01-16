Пошкоджено три цехи та адмінбудівлю: у Генштабі уточнили наслідки удару по заводу з виробництва дронів у таганрозі

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:20 • 4590 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 19596 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 18719 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 19234 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 19813 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 21057 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 29370 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 33524 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 26301 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 36486 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 29928 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 27420 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу16 січня, 07:17 • 30468 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки16 січня, 07:54 • 22106 перегляди
ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду09:54 • 16788 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 38285 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 70259 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 88251 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 97410 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 80716 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Юлія Свириденко
Петр Павел
Юлія Тимошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Чехія
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 10540 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 20379 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 32304 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 53368 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 86883 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Свіфт

Пошкоджено три цехи та адмінбудівлю: у Генштабі уточнили наслідки удару по заводу з виробництва дронів у таганрозі

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Генштаб уточнив результати удару по підприємству "Атлант Аеро" в таганрозі, підтвердивши пошкодження цеху складання БпЛА, двох виробничих цехів та адмінбудівлі. Також 16 січня було уражено склад боєприпасів у Приморську.

Пошкоджено три цехи та адмінбудівлю: у Генштабі уточнили наслідки удару по заводу з виробництва дронів у таганрозі

У Генеральному штабі уточнили результати удару по підприємству "Атлант Аеро" у російському таганрозі. Підтверджено пошкодження цеху кінцевого складання БпЛА, двох виробничих цехів, а також адмінбудівлі, передає УНН.

Уточнено результати удару по підприємству "Атлант Аеро" (м. таганрог, Ростовська область, рф). Підтверджено пошкодження цеху кінцевого складання БпЛА, двох виробничих цехів, а також адміністративної будівлі підприємства 

- йдеться у повідомленні.

Крім того, як повідомили у Генштабі, у межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 16 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по складу боєприпасів підрозділу зі складу 76 десантно-штурмової дивізії (м. Приморськ, тимчасово окупована територія Запорізької області).

Зафіксовано влучання в ціль. Масштаби збитків уточнюються.

Нагадаємо

13 січня 2026 року Сили оборони України завдали удару ракетами українського виробництва по підприємству "Атлант Аеро" (м. таганрог, Ростовська область, рф). На цьому об'єкті здійснюється повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів типу "Молнія", а також виготовлення комплектувальних виробів до БпЛА "Оріон" для потреб окупаційних військ рф.

Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях13.01.26, 10:22 • 36738 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Запорізька область
Україна