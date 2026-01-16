Пошкоджено три цехи та адмінбудівлю: у Генштабі уточнили наслідки удару по заводу з виробництва дронів у таганрозі
Київ • УНН
Генштаб уточнив результати удару по підприємству "Атлант Аеро" в таганрозі, підтвердивши пошкодження цеху складання БпЛА, двох виробничих цехів та адмінбудівлі. Також 16 січня було уражено склад боєприпасів у Приморську.
У Генеральному штабі уточнили результати удару по підприємству "Атлант Аеро" у російському таганрозі. Підтверджено пошкодження цеху кінцевого складання БпЛА, двох виробничих цехів, а також адмінбудівлі, передає УНН.
Уточнено результати удару по підприємству "Атлант Аеро" (м. таганрог, Ростовська область, рф). Підтверджено пошкодження цеху кінцевого складання БпЛА, двох виробничих цехів, а також адміністративної будівлі підприємства
Крім того, як повідомили у Генштабі, у межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 16 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по складу боєприпасів підрозділу зі складу 76 десантно-штурмової дивізії (м. Приморськ, тимчасово окупована територія Запорізької області).
Зафіксовано влучання в ціль. Масштаби збитків уточнюються.
Нагадаємо
13 січня 2026 року Сили оборони України завдали удару ракетами українського виробництва по підприємству "Атлант Аеро" (м. таганрог, Ростовська область, рф). На цьому об'єкті здійснюється повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів типу "Молнія", а також виготовлення комплектувальних виробів до БпЛА "Оріон" для потреб окупаційних військ рф.
