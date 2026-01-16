$43.180.08
13:20 • 7944 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 23833 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 22827 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 22665 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 22542 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 22410 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 30760 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 34758 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 26770 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 36940 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Повреждены три цеха и админздание: в Генштабе уточнили последствия удара по заводу по производству дронов в таганроге

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Генштаб уточнил результаты удара по предприятию "Атлант Аэро" в таганроге, подтвердив повреждение цеха сборки БПЛА, двух производственных цехов и админздания. Также 16 января был поражен склад боеприпасов в Приморске.

Повреждены три цеха и админздание: в Генштабе уточнили последствия удара по заводу по производству дронов в таганроге

В Генеральном штабе уточнили результаты удара по предприятию "Атлант Аэро" в российском таганроге. Подтверждено повреждение цеха окончательной сборки БПЛА, двух производственных цехов, а также админздания, передает УНН.

Уточнены результаты удара по предприятию "Атлант Аэро" (г. таганрог, Ростовская область, рф). Подтверждено повреждение цеха окончательной сборки БПЛА, двух производственных цехов, а также административного здания предприятия 

- говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в Генштабе, в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 16 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по складу боеприпасов подразделения из состава 76 десантно-штурмовой дивизии (г. Приморск, временно оккупированная территория Запорожской области).

Зафиксировано попадание в цель. Масштабы ущерба уточняются.

Напомним

13 января 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар ракетами украинского производства по предприятию "Атлант Аэро" (г. таганрог, ростовская область, рф). На этом объекте осуществляется полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов типа "Молния", а также изготовление комплектующих изделий к БПЛА "Орион" для нужд оккупационных войск РФ.

Антонина Туманова

