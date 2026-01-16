Повреждены три цеха и админздание: в Генштабе уточнили последствия удара по заводу по производству дронов в таганроге

В Генеральном штабе уточнили результаты удара по предприятию "Атлант Аэро" в российском таганроге. Подтверждено повреждение цеха окончательной сборки БПЛА, двух производственных цехов, а также админздания, передает УНН.

Уточнены результаты удара по предприятию "Атлант Аэро" (г. таганрог, Ростовская область, рф). Подтверждено повреждение цеха окончательной сборки БПЛА, двух производственных цехов, а также административного здания предприятия - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в Генштабе, в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 16 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по складу боеприпасов подразделения из состава 76 десантно-штурмовой дивизии (г. Приморск, временно оккупированная территория Запорожской области).

Зафиксировано попадание в цель. Масштабы ущерба уточняются.

Напомним

13 января 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар ракетами украинского производства по предприятию "Атлант Аэро" (г. таганрог, ростовская область, рф). На этом объекте осуществляется полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов типа "Молния", а также изготовление комплектующих изделий к БПЛА "Орион" для нужд оккупационных войск РФ.

