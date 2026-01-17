$43.180.08
00:18 • 3954 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 13321 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 17641 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 22815 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 20403 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 36904 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 32483 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28136 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25980 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25343 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Генштаб ВСУ: потери российских оккупантов за сутки превысили 1100 человек

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил, что 17 января украинские защитники ликвидировали 1130 оккупантов. Общие потери врага превысили 1,22 миллиона человек.

Генштаб ВСУ: потери российских оккупантов за сутки превысили 1100 человек

По состоянию на утро субботы, 17 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях российских оккупационных войск. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 130 оккупантов, а общее количество потерь врага в живой силе с начала полномасштабного вторжения превысило отметку в 1,22 миллиона человек. Об этом пишет УНН.

Подробности

Помимо значительных потерь среди личного состава, враг продолжает терять критически важное вооружение. Наибольшая активность Сил обороны зафиксирована в уничтожении артиллерийских систем и беспилотников:

  • Артиллерия: уничтожена еще 31 единица (всего 36 261);
    • БпЛА: приземлен или уничтожен 721 дрон оперативно-тактического уровня (всего 108 605);
      • Автотехника: "отминусовано" 115 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

        Данные по самолетам (434), вертолетам (347) и кораблям (28) за последние сутки остались без изменений. В настоящее время продолжается уточнение информации с самых горячих участков фронта.

        Повреждены три цеха и админздание: в Генштабе уточнили последствия удара по заводу по производству дронов в таганроге16.01.26, 16:41 • 2610 просмотров

        Степан Гафтко

        Война в Украине
        Война в Украине
        Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
        Украина