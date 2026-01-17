Генштаб ВСУ: потери российских оккупантов за сутки превысили 1100 человек

По состоянию на утро субботы, 17 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях российских оккупационных войск. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 130 оккупантов, а общее количество потерь врага в живой силе с начала полномасштабного вторжения превысило отметку в 1,22 миллиона человек. Об этом пишет УНН.

Подробности

Помимо значительных потерь среди личного состава, враг продолжает терять критически важное вооружение. Наибольшая активность Сил обороны зафиксирована в уничтожении артиллерийских систем и беспилотников:

Артиллерия: уничтожена еще 31 единица (всего 36 261);

БпЛА: приземлен или уничтожен 721 дрон оперативно-тактического уровня (всего 108 605);

Автотехника: "отминусовано" 115 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Данные по самолетам (434), вертолетам (347) и кораблям (28) за последние сутки остались без изменений. В настоящее время продолжается уточнение информации с самых горячих участков фронта.

