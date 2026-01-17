Генштаб ВСУ: потери российских оккупантов за сутки превысили 1100 человек
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил, что 17 января украинские защитники ликвидировали 1130 оккупантов. Общие потери врага превысили 1,22 миллиона человек.
По состоянию на утро субботы, 17 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях российских оккупационных войск. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 130 оккупантов, а общее количество потерь врага в живой силе с начала полномасштабного вторжения превысило отметку в 1,22 миллиона человек. Об этом пишет УНН.
Подробности
Помимо значительных потерь среди личного состава, враг продолжает терять критически важное вооружение. Наибольшая активность Сил обороны зафиксирована в уничтожении артиллерийских систем и беспилотников:
- Артиллерия: уничтожена еще 31 единица (всего 36 261);
- БпЛА: приземлен или уничтожен 721 дрон оперативно-тактического уровня (всего 108 605);
- Автотехника: "отминусовано" 115 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Данные по самолетам (434), вертолетам (347) и кораблям (28) за последние сутки остались без изменений. В настоящее время продолжается уточнение информации с самых горячих участков фронта.
