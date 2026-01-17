Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
Киев • УНН
Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию "Небо-У" и ЗРПК "Панцирь-С1" в Крыму. Также уничтожено место хранения БпЛА в Донецкой области.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение средств ПВО и склада БпЛА противника на ВОТ, пишет УНН.
На территории временно оккупированного украинского Крыма подразделениями Сил обороны Украины поражены объекты противовоздушной обороны врага - радиолокационная станция "Небо-У" (район Евпатории) и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" (в районе Хуторка). Кроме того, на ВОТ Донецкой области, в районе Донецка поражено место хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов
Масштабы ущерба уточняются.
"Продолжаем уничтожать врага и его возможности. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
Генштаб ВСУ: потери российских оккупантов за сутки превысили 1100 человек17.01.26, 07:10 • 3102 просмотра