В Гонконге грузовой самолет упал в море сразу после посадки: два человека погибли
Киев • УНН
В аэропорту Гонконга грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании Emirates столкнулся с автомобилем наземной службы, съехал со взлетно-посадочной полосы и упал в море. Два сотрудника погибли в результате инцидента.
Грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании Emirates в аэропорту Гонконга столкнулся с автомобилем наземной службы, съехал со взлетно-посадочной полосы и упал в море. Двое работников погибли. Об этом сообщает South China Morning Post, передает УНН.
Детали
Отмечается, что около 4:00 утра грузовой Boeing 747-481 авиакомпании Emirates, прилетевший из Дубая, после посадки вышел за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в воде.
По предварительной информации, самолет столкнулся с автомобилем наземной службы, который оказался на его пути. В результате удара судно потеряло управление, пробило ограждение аэропорта и упало в море.
Двое мужчин, находившихся на борту самолета, сначала считались пропавшими без вести. Впоследствии полиция сообщила, что 30-летний мужчина погиб на месте, а 41-летний был доставлен в больницу Северного Лантау, где он скончался в 6:26 утра.
Четверо членов экипажа не пострадали.
После инцидента северная взлетно-посадочная полоса была временно закрыта, а к поисково-спасательной операции были привлечены вертолеты правительственной авиационной службы Гонконга.
Авария произошла в сложных погодных условиях, однако точные причины происшествия пока устанавливаются.
Напомним
В Форт-Уорте, штат Техас, самолет врезался в грузовики и прицепы, вызвав пожар. Погибли два человека, их личности и место вылета самолета не установлены.
Авиакатастрофа в Бангладеш: более 30 человек погибли22.07.25, 13:23 • 3864 просмотра