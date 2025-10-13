Авіакатастрофа у Техасі: загинуло дві людини
Київ • УНН
У Форт-Ворті, штат Техас, літак врізався у вантажівки та причепи, спричинивши пожежу. Загинули дві людини, їх особи та місце вильоту літака не встановлені.
У місті Форт-Ворт (штат Техас, США) розбився літак, загинули дві людини. Про це повідомляє CBS News, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що літак врізався у вантажівки та причепи, що призвело до пожежі, зараз вона під контролем.
Район розташований між аеропортом Форт-Ворт-Альянс та аеропортом Форт-Ворт-Мічем, на захід від міжнародного аеропорту Далас-Форт-Ворт. На місце аварії прибули рятувальники з кількох служб
Також вказується, що наразі невідомо, звідки вилетів літак, а жертви не ідентифіковані.
Нагадаємо
У вересні у Північній Кароліні розбився маломоторний літак Cirrus SR22T з трьома людьми на борту. Серед них був 57-річний співак і композитор Бретт Джеймс.
