Авіакатастрофа у Техасі: загинуло дві людини

$41.510.00
48.210.00
ukenru
12 жовтня, 17:52 • 13695 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23 • 21033 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 31141 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 23613 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 83518 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 99935 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 52544 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 52922 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 41561 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 30876 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
4.1м/с
77%
748мм
Популярнi новини
Імпорт СПГ до Німеччини досяг рекордного рівняVideo12 жовтня, 15:35 • 7454 перегляди
Ворог атакував Харків крилатими авіабомбами: є постраждалий12 жовтня, 15:42 • 5748 перегляди
Посол США у Ізраїлі висміяв британську міністерку через заяву про роль Лондона в угоді щодо ГазиVideo12 жовтня, 16:08 • 9392 перегляди
Вибори в Камеруні: найстаріший президент у світі планує і надалі правити, аж до 100 років – Reuters12 жовтня, 16:42 • 7728 перегляди
У швейцарському Берні пропалестинський протест переріс у заворушення: 18 поліцейських поранені12 жовтня, 17:39 • 6208 перегляди
Публікації
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 31141 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 83518 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 99935 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 45537 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 81200 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Джей Ді Венс
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Ізраїль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 21897 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 52600 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 56753 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 58408 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 124398 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
Північний потік
Facebook
Financial Times

Авіакатастрофа у Техасі: загинуло дві людини

Київ • УНН

 • 230 перегляди

У Форт-Ворті, штат Техас, літак врізався у вантажівки та причепи, спричинивши пожежу. Загинули дві людини, їх особи та місце вильоту літака не встановлені.

Авіакатастрофа у Техасі: загинуло дві людини

У місті Форт-Ворт (штат Техас, США) розбився літак, загинули дві людини. Про це повідомляє CBS News, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що літак врізався у вантажівки та причепи, що призвело до пожежі, зараз вона під контролем.

Район розташований між аеропортом Форт-Ворт-Альянс та аеропортом Форт-Ворт-Мічем, на захід від міжнародного аеропорту Далас-Форт-Ворт. На місце аварії прибули рятувальники з кількох служб

- йдеться у повідомленні.

Також вказується, що наразі невідомо, звідки вилетів літак, а жертви не ідентифіковані.

Нагадаємо

У вересні у Північній Кароліні розбився маломоторний літак Cirrus SR22T з трьома людьми на борту. Серед них був 57-річний співак і композитор Бретт Джеймс.

У США розбився медичний літак: чотири людини загинули06.08.25, 06:21 • 2914 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Техас
Сполучені Штати Америки