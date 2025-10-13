Авиакатастрофа в Техасе: погибли два человека
В Форт-Уорте, штат Техас, самолет врезался в грузовики и прицепы, вызвав пожар. Погибли два человека, их личности и место вылета самолета не установлены.
В городе Форт-Уэрт (штат Техас, США) разбился самолет, погибли два человека. Об этом сообщает CBS News, информирует УНН.
Отмечается, что самолет врезался в грузовики и прицепы, что привело к пожару, сейчас он под контролем.
Район расположен между аэропортом Форт-Уэрт-Альянс и аэропортом Форт-Уэрт-Мичем, к западу от международного аэропорта Даллас-Форт-Уэрт. На место аварии прибыли спасатели из нескольких служб
Также указывается, что пока неизвестно, откуда вылетел самолет, а жертвы не идентифицированы.
В сентябре в Северной Каролине разбился легкомоторный самолет Cirrus SR22T с тремя людьми на борту. Среди них был 57-летний певец и композитор Бретт Джеймс.
