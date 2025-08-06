В США разбился медицинский самолет: четыре человека погибли
Киев • УНН
Четыре человека погибли в результате крушения медицинского транспортного самолета Beechcraft 300 на территории племени Навахо в Аризоне. Самолет направлялся в больницу, чтобы забрать пациента.
Четыре человека погибли в результате крушения медицинского транспортного самолета на территории племени Навахо в Аризоне (США). Об этом сообщает CNN, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что авария произошла около 12:40 по местному времени недалеко от местности Чинли.
Небольшой самолет направлялся, чтобы забрать пациента из ближайшей больницы, когда произошла авария
В Национальном совете по безопасности на транспорте (NTBS) уточнили, что самолет был модели Beechcraft 300.
"По прибытии на место следователи начнут процесс документирования места происшествия и осмотра самолета. Затем самолет будет доставлен в охраняемый объект для дальнейшего изучения", – сообщила пресс-секретарь NTBS Сара Тейлор Сулик.
Напомним
В конце июля в Германии в результате падения вертолета немецких Вооруженных сил погибли два человека.
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