У США розбився медичний літак: чотири людини загинули
Київ • УНН
Чотири людини загинули внаслідок аварії медичного транспортного літака Beechcraft 300 на території племені Навахо в Аризоні. Літак прямував до лікарні, щоб забрати пацієнта.
Чотири людини загинули внаслідок аварії медичного транспортного літака на території племені Навахо в Аризоні (США). Про це повідомляє CNN, інформує УНН.
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Зазначається, що аварія сталася близько 12:40 за місцевим часом неподалік від місцевості Чинлі.
Невеликий літак прямував, щоб забрати пацієнта з найближчої лікарні, коли сталася аварія
У Національній раді з безпеки на транспорті (NTBS) уточнили, що літак був моделі Beechcraft 300.
"Після прибуття на місце слідчі розпочнуть процес документування місця події та огляду літака. Потім літак буде доставлено в об'єкт, що охороняється, для подальшого вивчення", – повідомила речниця NTBS Сара Тейлор Сулік.
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