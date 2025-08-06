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У США розбився медичний літак: чотири людини загинули

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Чотири людини загинули внаслідок аварії медичного транспортного літака Beechcraft 300 на території племені Навахо в Аризоні. Літак прямував до лікарні, щоб забрати пацієнта.

У США розбився медичний літак: чотири людини загинули

Чотири людини загинули внаслідок аварії медичного транспортного літака на території племені Навахо в Аризоні (США). Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що аварія сталася близько 12:40 за місцевим часом неподалік від місцевості Чинлі.

Невеликий літак прямував, щоб забрати пацієнта з найближчої лікарні, коли сталася аварія

– йдеться у повідомленні поліції племені Навахо.

У Національній раді з безпеки на транспорті (NTBS) уточнили, що літак був моделі Beechcraft 300.

"Після прибуття на місце слідчі розпочнуть процес документування місця події та огляду літака. Потім літак буде доставлено в об'єкт, що охороняється, для подальшого вивчення", – повідомила речниця NTBS Сара Тейлор Сулік.

Нагадаємо

Наприкінці липня у Німеччині внаслідок падіння вертольоту німецьких Збройних сил загинуло дві людини.

На Майорці розбився літак: загинули американський експілот і його 13-річний син04.08.25, 00:30 • 4345 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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