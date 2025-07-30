У Німеччині літак Бундесверу впав у річку: дві людини загинули, ще одна вважається зниклою безвісти

У Німеччині внаслідок падіння вертольоту німецьких Збройних сил загинуло дві людини. Про це повідомляє Spiegel, інформує УНН.

Зазначається, що гелікоптер впав у річку Мульде неподалік Грімми у Саксонії. Він використовувався для навчального польоту.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав місце аварії, щоб оцінити ситуацію. Згодом Пісторіус повідомив, що було знайдено два тіла, а одна людина досі вважається зниклою безвісти. Повітряні сили, які орендували гелікоптер для навчання пілотів Бундесверу, продовжать пошуки зниклої безвісти особи