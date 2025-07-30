У Німеччині літак Бундесверу впав у річку: дві людини загинули, ще одна вважається зниклою безвісти
Київ • УНН
У Німеччині в річку Мульде впав вертоліт Бундесверу, загинули дві людини. Міністр оборони відвідав місце аварії, пошуки однієї особи тривають.
У Німеччині внаслідок падіння вертольоту німецьких Збройних сил загинуло дві людини. Про це повідомляє Spiegel, інформує УНН.
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Зазначається, що гелікоптер впав у річку Мульде неподалік Грімми у Саксонії. Він використовувався для навчального польоту.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав місце аварії, щоб оцінити ситуацію. Згодом Пісторіус повідомив, що було знайдено два тіла, а одна людина досі вважається зниклою безвісти. Повітряні сили, які орендували гелікоптер для навчання пілотів Бундесверу, продовжать пошуки зниклої безвісти особи
Також вказується, що Бундесвер оголосив на місці аварії закриту військову зону.
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