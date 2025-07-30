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У Німеччині літак Бундесверу впав у річку: дві людини загинули, ще одна вважається зниклою безвісти

Київ • УНН

 • 374 перегляди

У Німеччині в річку Мульде впав вертоліт Бундесверу, загинули дві людини. Міністр оборони відвідав місце аварії, пошуки однієї особи тривають.

У Німеччині літак Бундесверу впав у річку: дві людини загинули, ще одна вважається зниклою безвісти

У Німеччині внаслідок падіння вертольоту німецьких Збройних сил загинуло дві людини. Про це повідомляє Spiegel, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що гелікоптер впав у річку Мульде неподалік Грімми у Саксонії. Він використовувався для навчального польоту.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав місце аварії, щоб оцінити ситуацію. Згодом Пісторіус повідомив, що було знайдено два тіла, а одна людина досі вважається зниклою безвісти. Повітряні сили, які орендували гелікоптер для навчання пілотів Бундесверу, продовжать пошуки зниклої безвісти особи

- йдеться у повідомленні.

Також вказується, що Бундесвер оголосив на місці аварії закриту військову зону.

Нагадаємо

На початку липня в Німеччині на трасі А19 перекинувся туристичний автобус Flixbus, що прямував з Копенгагена до Відня. Внаслідок ДТП постраждали 23 особи, серед них четверо громадян України.

Авіакатастрофа у Бангладеш: понад 30 людей загинуло22.07.25, 14:23 • 3777 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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Бундесвер
Борис Пісторіус
Німеччина