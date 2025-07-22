Авіакатастрофа у Бангладеш: понад 30 людей загинуло

Внаслідок падіння літака на школу у Бангладеші загинули щонайменше 31 чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

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До того CNN повідомляло, що загинуло 27 чоловік, 17 з яких є дітьми. Водночас в результаті авіакатастрофи загинув пілот і вчителька школи - вона допомагала учням вибратися з будівлі і отримала опіки.

Крім того, повідомляється, що сотні студентів протестували біля місця події, вимагаючи притягнення винних до відповідальності, виплати компенсацій сім'ям жертв і припинення тренувальних польотів. Уряд Бангладешу розслідування причин авіакатастрофи, а також оголосив день жалоби за загиблими через падіння літака.

Нагадаємо

У понеділок, 21 липня, військовий літак F-7 BGI Повітряних сил Бангладешу розбився на території школи та коледжу Майлстоун у Дакці. Спочатку повідомлялось про одного загиблого і четверих поранених.

Пізніше УНН повідомляв, що в результаті падіння літака стало відомо про щонайменше 19 загиблих і більше сотні поранених дітей і дорослих