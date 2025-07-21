Падіння винищувача на школу у Бангладеші: щонайменше 19 загиблих, більше сотні поранених дітей і дорослих
Київ • УНН
У понеділок навчальний літак ВПС Бангладеш F-7 BGI розбився на території коледжу та школи в Дакці, що призвело до загибелі щонайменше 19 людей та госпіталізації понад 100 осіб з опіками. Інцидент стався в школі та коледжі Milestone, а тимчасовий уряд Бангладеш обіцяє розслідувати причини аварії.
У понеділок щонайменше 19 людей загинули внаслідок падіння навчального літака військово-повітряних сил Бангладешу на територію коледжу та школи в столичному місті Дакка і, повідомив представник пожежної служби. Понад 100 людей, включаючи дітей та дорослих, були госпіталізовані з опіками, повідомив журналістам лікар Національного інституту опіків та пластичної хірургії, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За словами офіційних осіб, інцидент стався в школі та коледжі Milestone у північному районі Дакки Уттара.
Навчальний літак F-7 BGI ВПС Бангладеш розбився в Уттарі. Літак злетів о 13:06 (07:06 за Гринвічем)
На відео наслідків аварії видно велику пожежу біля газону, яка викидала густий стовп диму в небо, а натовп спостерігав за цим здалеку.
Пожежники розпилювали воду на понівечені залишки літака, який, ймовірно, врізався в стіну будівлі, пошкодивши залізні решітки та створивши величезну діру в конструкції.
Учня третього класу привезли мертвим, а трьох інших, віком 12, 14 та 40 років, госпіталізували до лікарні
На кадрах також видно, як люди кричали та плакали, а інші намагалися їх втішити.
Коли я забирав своїх дітей і підійшов до воріт, я зрозумів, що щось долинало ззаду... Я почув вибух. Коли я озирнувся, я побачив лише вогонь і дим
Мухаммад Юнус, голова тимчасового уряду Бангладеш, заявив, що будуть вжиті "необхідні заходи" для розслідування причини аварії та "забезпечення всілякої допомоги".
Втрати, яких зазнали Повітряні сили... студенти, батьки, вчителі та персонал, а також інші постраждалі в цій аварії, є непоправними
Доповнення
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