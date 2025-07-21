Падіння винищувача на школу у Бангладеші: щонайменше 19 загиблих, більше сотні поранених дітей і дорослих

У понеділок щонайменше 19 людей загинули внаслідок падіння навчального літака військово-повітряних сил Бангладешу на територію коледжу та школи в столичному місті Дакка і, повідомив представник пожежної служби. Понад 100 людей, включаючи дітей та дорослих, були госпіталізовані з опіками, повідомив журналістам лікар Національного інституту опіків та пластичної хірургії, повідомляє Reuters, пише УНН.

За словами офіційних осіб, інцидент стався в школі та коледжі Milestone у північному районі Дакки Уттара.

На відео наслідків аварії видно велику пожежу біля газону, яка викидала густий стовп диму в небо, а натовп спостерігав за цим здалеку.

Пожежники розпилювали воду на понівечені залишки літака, який, ймовірно, врізався в стіну будівлі, пошкодивши залізні решітки та створивши величезну діру в конструкції.

Учня третього класу привезли мертвим, а трьох інших, віком 12, 14 та 40 років, госпіталізували до лікарні

На кадрах також видно, як люди кричали та плакали, а інші намагалися їх втішити.

Коли я забирав своїх дітей і підійшов до воріт, я зрозумів, що щось долинало ззаду... Я почув вибух. Коли я озирнувся, я побачив лише вогонь і дим