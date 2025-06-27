Індія відмовилася допустити слідчого ООН до розслідування катастрофи літака Air India

Індія не дозволила слідчому з Організації Об’єднаних Націй долучитися до розслідування катастрофи літака Air India, яку деякі експерти з безпеки критикували за затримки в аналізі критично важливих даних з "чорних скриньок". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Раніше цього тижня Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO), що діє під егідою ООН, зробила незвичний крок — запропонувала Індії допомогу свого слідчого після катастрофи літака Boeing 787-8 Dreamliner, що сталася 12 червня в Ахмедабаді й забрала життя 260 осіб.

На відміну від попередніх випадків — як-от збиття малайзійського літака в 2014 році чи українського авіалайнера в 2020-му — цього разу ICAO сама ініціювала пропозицію допомоги, а не реагувала на запит.

ICAO просила надати своєму представникові статус спостерігача, однак індійська влада відмовила, повідомили джерела. Першим про це 26 червня повідомив індійський телеканал Times Now.

Індійське Бюро розслідування авіаційних подій (AAIB), яке очолює слідство щодо наймасштабнішої авіакатастрофи десятиліття, не відповіло на запит про коментар. ICAO також не надало негайної відповіді.

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Міністерство цивільної авіації Індії у четвер повідомило, що аналіз даних бортових самописців триває близько двох тижнів після катастрофи.

Раніше експерти з безпеки висловлювали занепокоєння браком інформації щодо ходу розслідування — зокрема, про статус об’єднаного блоку бортових самописців, знайденого 13 червня, а також другого блоку, виявленого 16 червня.

Постали також питання, де саме відбуватиметься зчитування даних: в Індії чи у США, оскільки в розслідуванні бере участь Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB). Влада Індії провела лише одну пресконференцію після катастрофи, під час якої не приймали жодних запитань.

Відповідно до міжнародних правил, відомих у галузі під юридичною назвою "Додаток 13", рішення про те, де зчитувати дані з самописців, має ухвалюватися негайно — особливо у випадках, коли отримана інформація може запобігти майбутнім трагедіям.

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Раніше цього тижня представник індійського авіаційного міністерства на умовах анонімності заявив, що відомство "дотримується всіх протоколів ICAO". Він також додав, що медіа вже були проінформовані про ключові події.

Більшість авіакатастроф є наслідком поєднання кількох чинників. Попередній звіт зазвичай публікується приблизно через 30 днів після інциденту.

Доповнення

Катастрофа сталася лише за кілька секунд після зльоту літака Boeing 787 Dreamliner, що прямував до Лондона. Лайнер врізався в гуртожиток медичного коледжу BJ. Через масштабні пошкодження і вогонь ідентифікація тіл виявилася неможливою без аналізу ДНК. Передача останків рідним розпочалась лише через три доби після трагедії.

Авіакатастрофа в Ахмедабаді вже названа найсмертоноснішою авіаційною трагедією за останнє десятиліття у світі. Вона спричинила хвилю перевірок у швидкозростаючому індійському авіасекторі.

Так, Генеральний директорат цивільної авіації Індії (DGCA) після катастрофи ініціював спеціальний аудит. Відомство виявило повторювані дефекти в технічному обслуговуванні літаків у найбільших аеропортах країни - Делі та Мумбаї.

"Повторювані проблеми свідчать про неефективний моніторинг та неадекватні заходи щодо усунення недоліків", - йдеться в офіційній заяві DGCA.

Аудит також виявив порушення з боку інженерів: нехтування протоколами безпеки, ігнорування певних несправностей та недотримання технічних інструкцій під час обслуговування авіатехніки.