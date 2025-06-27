Индия отказалась допустить следователя ООН к расследованию катастрофы самолета Air India

Индия не позволила следователю из Организации Объединенных Наций присоединиться к расследованию катастрофы самолета Air India, которую некоторые эксперты по безопасности критиковали за задержки в анализе критически важных данных с "черных ящиков". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Ранее на этой неделе Международная организация гражданской авиации (ИКАО), действующая под эгидой ООН, сделала необычный шаг — предложила Индии помощь своего следователя после катастрофы самолета Boeing 787-8 Dreamliner, которая произошла 12 июня в Ахмедабаде и унесла жизни 260 человек.

В отличие от предыдущих случаев — таких как сбитие малайзийского самолета в 2014 году или украинского авиалайнера в 2020-м — на этот раз ИКАО сама инициировала предложение помощи, а не реагировала на запрос.

ИКАО просила предоставить своему представителю статус наблюдателя, однако индийские власти отказали, сообщили источники. Первым об этом 26 июня сообщил индийский телеканал Times Now.

Индийское Бюро расследования авиационных происшествий (AAIB), возглавляющее следствие по самой масштабной авиакатастрофе десятилетия, не ответило на запрос о комментарии. ИКАО также не предоставило немедленного ответа.

Расследование авиакатастрофы в Индии: следователи изучают черные ящики в поисках причин трагедии

Министерство гражданской авиации Индии в четверг сообщило, что анализ данных бортовых самописцев продолжается около двух недель после катастрофы.

Ранее эксперты по безопасности выражали озабоченность отсутствием информации о ходе расследования — в частности, о статусе объединенного блока бортовых самописцев, найденного 13 июня, а также второго блока, обнаруженного 16 июня.

Возникли также вопросы, где именно будет происходить считывание данных: в Индии или в США, поскольку в расследовании принимает участие Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). Власти Индии провели лишь одну пресс-конференцию после катастрофы, во время которой не принимали никаких вопросов.

В соответствии с международными правилами, известными в отрасли под юридическим названием "Приложение 13", решение о том, где считывать данные с самописцев, должно приниматься немедленно — особенно в случаях, когда полученная информация может предотвратить будущие трагедии.

Авиакатастрофа в Индии: изъяли второй "черный ящик" с самолета Air India

Ранее на этой неделе представитель индийского авиационного министерства на условиях анонимности заявил, что ведомство "соблюдает все протоколы ИКАО". Он также добавил, что медиа уже были проинформированы о ключевых событиях.

Большинство авиакатастроф являются следствием сочетания нескольких факторов. Предварительный отчет обычно публикуется примерно через 30 дней после инцидента.

Дополнение

Катастрофа произошла всего через несколько секунд после взлета самолета Boeing 787 Dreamliner, направлявшегося в Лондон. Лайнер врезался в общежитие медицинского колледжа BJ. Из-за масштабных повреждений и огня идентификация тел оказалась невозможной без анализа ДНК. Передача останков родным началась лишь через трое суток после трагедии.

Авиакатастрофа в Ахмедабаде уже названа самой смертоносной авиационной трагедией за последнее десятилетие в мире. Она вызвала волну проверок в быстрорастущем индийском авиасекторе.

Так, Генеральный директорат гражданской авиации Индии (DGCA) после катастрофы инициировал специальный аудит. Ведомство выявило повторяющиеся дефекты в техническом обслуживании самолетов в крупнейших аэропортах страны - Дели и Мумбаи.

"Повторяющиеся проблемы свидетельствуют о неэффективном мониторинге и неадекватных мерах по устранению недостатков", - говорится в официальном заявлении DGCA.

Аудит также выявил нарушения со стороны инженеров: пренебрежение протоколами безопасности, игнорирование определенных неисправностей и несоблюдение технических инструкций во время обслуживания авиатехники.