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Расследование авиакатастрофы в Индии: следователи изучают черные ящики в поисках причин трагедии

Киев • УНН

 • 426 просмотра

В Индии расследуют катастрофу Boeing 787-8, где погибло 270 человек. Найдены оба черных ящика, эксперты изучают записи для установления причин трагедии.

Расследование авиакатастрофы в Индии: следователи изучают черные ящики в поисках причин трагедии

Индийские следователи продолжают расследование масштабной авиакатастрофы, произошедшей на прошлой неделе с самолетом Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India. Оба черных ящика найдены, их изучают следователи в поисках причин трагедии, унесшей жизни не менее 270 человек. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

Детали

Согласно сообщениям, бортовой самописец и кабинный голосовой регистратор содержат важную информацию: переговоры экипажа, параметры работы двигателей, сигналы тревоги и другие данные, которые могут указать на причину трагедии. Самописцы были обнаружены под обломками самолета, разбившегося вскоре после взлета в индийском городе Ахмедабад, упав на общежитие местного медицинского колледжа.

На борту находились 242 человека, из которых выжить удалось только одному пассажиру. Еще 29 человек погибли на земле. Это одна из самых трагических авиационных катастроф в истории Индии за последние десятилетия.

Расследованием занимается Бюро расследования авиационных инцидентов Индии (AAIB) в сотрудничестве с экспертами из США, Великобритании и представителями компании Boeing. Как отметил авиационный эксперт и бывший пилот Амит Сингх, данные из черных ящиков имеют решающее значение для установления последовательности событий, приведших к катастрофе. По его словам, регистраторы должны также зафиксировать общение экипажа с диспетчерской службой.

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По официальной информации, самолет перед аварией подал сигнал бедствия. Кроме анализа самописцев, следователи также пересматривают видеозаписи с камер наблюдения и опрашивают очевидцев. Дополнительно изучаются записи о подготовке экипажа, нагрузке самолета, характеристиках двигателей, их мощности и возможных предыдущих неисправностях.

Бывший глава AAIB Ауробиндо Ханда отметил, что расследование может затянуться, учитывая высокую степень повреждения самолета в результате пожара. По его словам, специалисты работают в соответствии с международным руководящим документом по расследованиям авиакатастроф, так называемым "DOC 9756", утвержденным ООН.

Индийское правительство уже создало специальный комитет высокого уровня для определения причин катастрофы и разработки будущих мер предосторожности. Предварительный отчет ожидается в течение трех месяцев.

Также приняты дополнительные меры для проверки технического состояния всех самолетов Boeing 787 Dreamliner, эксплуатируемых Air India. Авиакомпания имеет в своем флоте 33 таких воздушных судна.

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Дополнение

Самолет авиакомпании Air India (Boeing 787-8 Dreamliner), направлявшийся в Лондон, разбился вскоре после взлета возле аэропорта Ахмедабада на западе Индии в четверг, 12 июня, днем. Авиакомпания Air India подтвердила инцидент со своим самолетом.

Пассажирский Boeing 787-8, на борту которого было 242 человека, упал на общежитие, что привело к гибели пассажиров и людей на земле. Трагедия унесла в общей сложности 270 жизней. Один пассажир воздушного судна выжил.

Лилия Набока

Лилия Набока

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